https://ria.ru/20221119/voditel-1832774011.html

В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта

В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта - РИА Новости, 19.11.2022

В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта

Водителя автобуса госпитализировали в Саратове после дорожного конфликта, остальных участников инцидента устанавливают, сообщили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:57

2022-11-19T16:57

2022-11-19T16:57

происшествия

авто

саратов

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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водителя автобуса госпитализировали в Саратове после дорожного конфликта, остальных участников инцидента устанавливают, сообщили РИА Новости в полиции."В 14.50 (13.50 мск) из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации гражданина 1988 года рождения. Мужчина пояснил, что в 14.00 (13.00 мск) получил телесные повреждения после дорожного конфликта на улице Тархова, 44, с неизвестными. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе главка МВД по региону.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, пострадавший является водителем автобуса. "В настоящее время принимаются меры по установлению участников конфликта и их задержанию", - отметила собеседница агентства.Местные СМИ пишут, что водителя автобуса маршрута №53 после столкновения с легковым автомобилем избили трое неизвестных, которые якобы находились в этой машине, а затем скрылись с места происшествия.

https://ria.ru/20221113/zaklyuchenie-1831172558.html

https://ria.ru/20221114/marshrutka-1831390427.html

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происшествия, авто, саратов