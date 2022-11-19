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В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта - РИА Новости, 19.11.2022
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В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта
В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта - РИА Новости, 19.11.2022
В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта
Водителя автобуса госпитализировали в Саратове после дорожного конфликта, остальных участников инцидента устанавливают, сообщили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:57
2022-11-19T16:57
происшествия
авто
саратов
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САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водителя автобуса госпитализировали в Саратове после дорожного конфликта, остальных участников инцидента устанавливают, сообщили РИА Новости в полиции."В 14.50 (13.50 мск) из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации гражданина 1988 года рождения. Мужчина пояснил, что в 14.00 (13.00 мск) получил телесные повреждения после дорожного конфликта на улице Тархова, 44, с неизвестными. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе главка МВД по региону.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, пострадавший является водителем автобуса. "В настоящее время принимаются меры по установлению участников конфликта и их задержанию", - отметила собеседница агентства.Местные СМИ пишут, что водителя автобуса маршрута №53 после столкновения с легковым автомобилем избили трое неизвестных, которые якобы находились в этой машине, а затем скрылись с места происшествия.
https://ria.ru/20221113/zaklyuchenie-1831172558.html
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происшествия, авто, саратов
Происшествия, Авто, Саратов
16:57 19.11.2022
 
В Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта

МВД: в Саратове водитель автобуса попал в больницу после дорожного конфликта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водителя автобуса госпитализировали в Саратове после дорожного конфликта, остальных участников инцидента устанавливают, сообщили РИА Новости в полиции.
"В 14.50 (13.50 мск) из лечебного учреждения поступило сообщение о госпитализации гражданина 1988 года рождения. Мужчина пояснил, что в 14.00 (13.00 мск) получил телесные повреждения после дорожного конфликта на улице Тархова, 44, с неизвестными. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции", - сказали в пресс-службе главка МВД по региону.
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Как уточнили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, пострадавший является водителем автобуса. "В настоящее время принимаются меры по установлению участников конфликта и их задержанию", - отметила собеседница агентства.
Местные СМИ пишут, что водителя автобуса маршрута №53 после столкновения с легковым автомобилем избили трое неизвестных, которые якобы находились в этой машине, а затем скрылись с места происшествия.
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