https://ria.ru/20221119/vnuchka-1832808603.html
Внучка Байдена отпраздновала дорогостоящую свадьбу в Белом доме
Внучка Байдена отпраздновала дорогостоящую свадьбу в Белом доме - РИА Новости, 19.11.2022
Внучка Байдена отпраздновала дорогостоящую свадьбу в Белом доме
Президент США Джо Байден выдал в субботу замуж внучку Наоми на пышной и закрытой для прессы церемонии в Белом доме. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:01
2022-11-19T22:01
2022-11-19T23:50
в мире
джо байден
хантер байден
барак обама
вайоминг
вашингтон (штат)
сша
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выдал в субботу замуж внучку Наоми на пышной и закрытой для прессы церемонии в Белом доме.Это 19-я свадьба в стенах резиденции американских лидеров, которые оплачивают подобные торжества из собственного кармана.За бракосочетанием 28-летней Наоми Байден и 25-летнего Питера Нила последовало застолье для узкого круга родных и ближайших друзей, следует из пресс-релиза. Вечером в Белом доме планируется прием в расширенном составе с "десертом и танцами"."Было радостно видеть, как растет Наоми, открывает себя, выстраивает свою невероятную жизнь. Сейчас мы переполнены гордостью за то, что она выбрала в мужья Питера. Для нас честь принять его в нашу семью. Желаем им дней, наполненных смехом и любовью, которая будет становиться все глубже с каждым прожитым годом", - приветствовали новобрачных президент и его супруга Джилл.Прессу на церемонию не пустили, объяснив это желанием молодых, и позднее распространив фотографии. Устройством торжеств, как узнали в телекомпании СNN, занимается фирма, чей ценник стартует от 300 тысяч долларов.Жених и невеста работают юристами в Вашингтоне и, по данным СМИ, с августа живут в Белом доме. CNN утверждает, что Наоми, дочь Хантера Байдена, сыграла не последнюю роль в том, чтобы убедить деда избраться в президенты США. Про жениха известно, что он родом из городка Джексон-Хоул в штате Вайоминг и в молодости брал призы на лыжных гонках.В последний раз свадьба в Белом доме проводилась в 2013 году, когда там женился личный фотограф президента Барака Обамы Пит Соуза. В 2008 году в резиденции накрывали столы в честь дочери президента Джорджа Буша-младшего Дженны, которая вышла замуж на семейном ранчо в Техасе, но устроила повторный прием на 600 человек в столице.Самому Джо Байдену в воскресенье исполняется 80 лет. Он станет первым в американской истории президентом, разменявшим девятый десяток. Байден не скрывает желания баллотироваться на второй срок в 2024 году, но обещает окончательно с этим определиться, посоветовавшись с семьей в предстоящие праздники.
https://ria.ru/20221112/bayden-1831074845.html
https://ria.ru/20221116/bali-1831998291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, хантер байден, барак обама, вайоминг, вашингтон (штат), сша
В мире, Джо Байден, Хантер Байден, Барак Обама, Вайоминг, Вашингтон (штат), США
22:01 19.11.2022 (обновлено: 23:50 19.11.2022)
Внучка Байдена отпраздновала дорогостоящую свадьбу в Белом доме
Любимая внучка Байдена Наоми вышла замуж, дорогостоящая церемония прошла в Белом доме
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выдал в субботу замуж внучку Наоми на пышной и закрытой для прессы церемонии в Белом доме.
Это 19-я свадьба в стенах резиденции американских лидеров, которые оплачивают подобные торжества из собственного кармана.
"Сегодня в Белом доме президент и первая леди принимали свадьбу своей внучки Наоми Кинг Байден и Питера Хирмана Нила. Свадебная церемония состоялась в 11:00 по времени восточного побережья США перед приблизительно 250 гостями на Южной лужайке", - говорится в сообщении Белого дома.
За бракосочетанием 28-летней Наоми Байден и 25-летнего Питера Нила последовало застолье для узкого круга родных и ближайших друзей, следует из пресс-релиза. Вечером в Белом доме планируется прием в расширенном составе с "десертом и танцами".
"Было радостно видеть, как растет Наоми, открывает себя, выстраивает свою невероятную жизнь. Сейчас мы переполнены гордостью за то, что она выбрала в мужья Питера. Для нас честь принять его в нашу семью. Желаем им дней, наполненных смехом и любовью, которая будет становиться все глубже с каждым прожитым годом", - приветствовали новобрачных президент и его супруга Джилл.
Прессу на церемонию не пустили, объяснив это желанием молодых, и позднее распространив фотографии. Устройством торжеств, как узнали в телекомпании СNN, занимается фирма, чей ценник стартует от 300 тысяч долларов.
Жених и невеста работают юристами в Вашингтоне и, по данным СМИ, с августа живут в Белом доме. CNN утверждает, что Наоми, дочь Хантера Байдена, сыграла не последнюю роль в том, чтобы убедить деда избраться в президенты США. Про жениха известно, что он родом из городка Джексон-Хоул в штате Вайоминг и в молодости брал призы на лыжных гонках.
В последний раз свадьба в Белом доме проводилась в 2013 году, когда там женился личный фотограф президента Барака Обамы Пит Соуза. В 2008 году в резиденции накрывали столы в честь дочери президента Джорджа Буша-младшего Дженны, которая вышла замуж на семейном ранчо в Техасе, но устроила повторный прием на 600 человек в столице.
Самому Джо Байдену в воскресенье исполняется 80 лет. Он станет первым в американской истории президентом, разменявшим девятый десяток. Байден не скрывает желания баллотироваться на второй срок в 2024 году, но обещает окончательно с этим определиться, посоветовавшись с семьей в предстоящие праздники.