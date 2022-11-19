https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832776945.html
Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА
Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 19.11.2022
Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:13
2022-11-19T17:13
2022-11-19T17:45
великобритания
украина
в мире
риши сунак
киев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, сообщает телеканал Sky News.
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великобритания, украина, в мире, риши сунак, киев
Великобритания, Украина, В мире, Риши Сунак, Киев
17:13 19.11.2022 (обновлено: 17:45 19.11.2022)
Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА
Sky News: Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА