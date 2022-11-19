https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832776945.html

Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА

Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 19.11.2022

Великобритания выделит Украине 125 зенитных орудий для борьбы с БПЛА

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:13

2022-11-19T17:13

2022-11-19T17:45

великобритания

украина

в мире

риши сунак

киев

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская стороны выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, сообщает телеканал Sky News.

https://ria.ru/20221119/sunak-1832767604.html

великобритания

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