https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832767057.html
Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ
Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2022
Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ
Британский Институт фискальных исследований (IFS) в свете повышения налогов в Великобритании предупредил, что английский средний класс столкнется с "шоком",... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:25
2022-11-19T16:25
2022-11-19T16:25
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британский Институт фискальных исследований (IFS) в свете повышения налогов в Великобритании предупредил, что английский средний класс столкнется с "шоком", пишет газета Times.Глава Минфина Великобритании Джереми Хант ранее объявил о мерах по сокращению расходов и повышению налогов на сумму 55 миллиардов фунтов стерлингов. Как отмечает издание, это означает, что налоговое бремя приближается к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны."Заработная плата падает, а налоги растут. Средний класс Англии ждет шок", - сказал глава IFS Пол Джонсон, слова которого приводит издание.По его словам, страна "пожинает плоды долгосрочного отсутствия роста экономики, последствий старения населения и высокого уровня прошлых заимствований после нескольких лет стагнации".Отмечается, что данные IFS показали, что к 2028 году 10 миллионов человек будут платить налоги в размере "не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта".Аналитический центр Resolution Foundation предупредил, в свою очередь, что работникам грозит стагнация заработной платы на период в два десятилетия, говорится в публикации.
https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, великобритания, джереми хант, министерство финансов великобритании
В мире, Англия, Великобритания, Джереми Хант, Министерство финансов Великобритании
Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ
Times: средний класс Англии ждет шок из-за роста налогов и падения заработной платы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Британский Институт фискальных исследований (IFS) в свете повышения налогов в Великобритании предупредил, что английский средний класс столкнется с "шоком", пишет газета Times
.
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант
ранее объявил о мерах по сокращению расходов и повышению налогов на сумму 55 миллиардов фунтов стерлингов. Как отмечает издание, это означает, что налоговое бремя приближается к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны.
"Заработная плата падает, а налоги растут. Средний класс Англии ждет шок", - сказал глава IFS Пол Джонсон, слова которого приводит издание.
По его словам, страна "пожинает плоды долгосрочного отсутствия роста экономики, последствий старения населения и высокого уровня прошлых заимствований после нескольких лет стагнации".
Отмечается, что данные IFS показали, что к 2028 году 10 миллионов человек будут платить налоги в размере "не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта".
Аналитический центр Resolution Foundation предупредил, в свою очередь, что работникам грозит стагнация заработной платы на период в два десятилетия, говорится в публикации.