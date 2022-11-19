https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832767057.html

Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ

Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2022

Рост налогов грозит шоком для среднего класса в Британии, пишут СМИ

Британский Институт фискальных исследований (IFS) в свете повышения налогов в Великобритании предупредил, что английский средний класс столкнется с "шоком",... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:25

2022-11-19T16:25

2022-11-19T16:25

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британский Институт фискальных исследований (IFS) в свете повышения налогов в Великобритании предупредил, что английский средний класс столкнется с "шоком", пишет газета Times.Глава Минфина Великобритании Джереми Хант ранее объявил о мерах по сокращению расходов и повышению налогов на сумму 55 миллиардов фунтов стерлингов. Как отмечает издание, это означает, что налоговое бремя приближается к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны."Заработная плата падает, а налоги растут. Средний класс Англии ждет шок", - сказал глава IFS Пол Джонсон, слова которого приводит издание.По его словам, страна "пожинает плоды долгосрочного отсутствия роста экономики, последствий старения населения и высокого уровня прошлых заимствований после нескольких лет стагнации".Отмечается, что данные IFS показали, что к 2028 году 10 миллионов человек будут платить налоги в размере "не менее 40 пенсов с каждого заработанного ими фунта".Аналитический центр Resolution Foundation предупредил, в свою очередь, что работникам грозит стагнация заработной платы на период в два десятилетия, говорится в публикации.

https://ria.ru/20221119/britaniya-1832665882.html

https://ria.ru/20221106/krakh-1829385888.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, англия, великобритания, джереми хант, министерство финансов великобритании