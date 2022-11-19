https://ria.ru/20221119/vaktsina-1832769750.html

В Италии зафиксировали меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине

В Италии зафиксировали меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине - РИА Новости, 19.11.2022

В Италии зафиксировали меньшую смертность от COVID-19 при бустерной вакцине

В Италии смертность от COVID-19 в возрастной группе 80+ сейчас почти в 10 раз ниже среди лиц, которые получили четвертую, бустерную дозу вакцины в течение... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:36

2022-11-19T16:36

2022-11-19T16:36

распространение коронавируса

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здоровье - общество

италия

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РИМ, 19 ноя – РИА Новости. В Италии смертность от COVID-19 в возрастной группе 80+ сейчас почти в 10 раз ниже среди лиц, которые получили четвертую, бустерную дозу вакцины в течение последних 120 дней, чем у непривитых, сообщил в субботу Высший институт здравоохранения (ISS).Согласно последнему докладу ISS, в котором проанализированы данные о заболеваемости коронавирусом на Апеннинах в конце октября, смертность среди невакцинированных итальянцев преклонного возраста в шесть раз превышает этот показатель у пациентов, сделавших бустерную прививку.Аналогичные результаты зарегистрированы среди пациентов с COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии в лечебных учреждениях страны. Непривитые пожилые люди попадают туда в 10 раз чаще, чем их сверстники, своевременно сделавшие бустерную прививку.Ранее ISS сообщал, что кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Италии за два года пандемии позволила избежать около 8 миллионов случаев заражения и примерно 150 тысяч летальных исходов. По данным института, 72% смертей были предотвращены именно в возрастной категории 80+.

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в мире, здоровье - общество, италия