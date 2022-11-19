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С 24 февраля Берлин передал Киеву 30 самоходных зенитных установок "Гепард"
С 24 февраля Берлин передал Киеву 30 самоходных зенитных установок "Гепард" - РИА Новости, 19.11.2022
С 24 февраля Берлин передал Киеву 30 самоходных зенитных установок "Гепард"
Берлин поставил Киеву 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard ("Гепард") за все время спецоперации РФ, сообщили в посольстве Германии на Украине. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:31
2022-11-19T17:31
2022-11-19T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
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германия
нато
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Берлин поставил Киеву 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard ("Гепард") за все время спецоперации РФ, сообщили в посольстве Германии на Украине."Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard", - говорится в сообщении посольства Германии на Украине в Twitter. Отмечается, что установки используют для защиты украинской критической инфраструктуры.К сообщению прикреплена иллюстрация, в которой указаны основные характеристики САУ Gepard. Она вмещает экипаж численностью три человека, оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и двумя радарами. Радиус поражения целей на дистанции два километра, в воздухе – 5,5 километра.Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев в своем Twitter разместил видео с немецкой самоходной зенитной установкой "Гепард" и поблагодарил Германию за поставки.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20221115/ssora-1831500059.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО
С 24 февраля Берлин передал Киеву 30 самоходных зенитных установок "Гепард"
Посольство Германии на Украине: с 24 февраля Берлин передал Киеву 30 СЗУ "Гепард"