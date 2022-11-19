https://ria.ru/20221119/turtsiya-1832815406.html

В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле

В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022

В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:13

2022-11-19T23:13

2022-11-19T23:13

в мире

сулейман сойлу

стамбул

молдавия

турция

рабочая партия курдистана

взрыв в центре стамбула

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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, заявил официальный представитель ведомства Даниел Водэ.Ранее в субботу телеканал Nova сообщил, что в Болгарии задержаны пять человек, в том числе трое граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к недавнему теракту в СтамбулеОфициальный представитель молдавского МИД подчеркнул, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами "в целях борьбы с терроризмом, преследования иностранных боевиков и противодействию организованной преступности".В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.

https://ria.ru/20221119/stambul-1832773569.html

стамбул

молдавия

турция

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сулейман сойлу, стамбул, молдавия, турция, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула