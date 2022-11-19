Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/turtsiya-1832815406.html
В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 19.11.2022
В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T23:13
2022-11-19T23:13
в мире
сулейман сойлу
стамбул
молдавия
турция
рабочая партия курдистана
взрыв в центре стамбула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218251_0:108:1027:685_1920x0_80_0_0_21d22aa21a7d033113dc10c311742607.jpg
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, заявил официальный представитель ведомства Даниел Водэ.Ранее в субботу телеканал Nova сообщил, что в Болгарии задержаны пять человек, в том числе трое граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к недавнему теракту в СтамбулеОфициальный представитель молдавского МИД подчеркнул, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами "в целях борьбы с терроризмом, преследования иностранных боевиков и противодействию организованной преступности".В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
https://ria.ru/20221119/stambul-1832773569.html
стамбул
молдавия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831218251_10:0:923:685_1920x0_80_0_0_e998d7d923079ef2696acf75353ccd8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сулейман сойлу, стамбул, молдавия, турция, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Молдавия, Турция, Рабочая партия Курдистана, Взрыв в центре Стамбула
23:13 19.11.2022
 
В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле

Молдавия подтвердила арест трех граждан, подозреваемых в причастности к теракту в Турции

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, заявил официальный представитель ведомства Даниел Водэ.
Ранее в субботу телеканал Nova сообщил, что в Болгарии задержаны пять человек, в том числе трое граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к недавнему теракту в Стамбуле
"Мы обратились с запросом к властям Болгарии предоставить подобранности относительно появившейся информации о задержании трех граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Мы получили подтверждение о принадлежности задержанных лиц к гражданству нашей страны. Представители дипломатической миссии будут внимательно следить за развитием событий, связанных с этим делом, информируя соответствующие органы в Молдавии", - говорится в заявлении Водэ.
Официальный представитель молдавского МИД подчеркнул, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами "в целях борьбы с терроризмом, преследования иностранных боевиков и противодействию организованной преступности".
В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 16:54
После теракта в Стамбуле из больниц выписали 71 человека
 
В миреСулейман СойлуСтамбулМолдавияТурцияРабочая партия КурдистанаВзрыв в центре Стамбула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала