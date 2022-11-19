В Кишиневе подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
Молдавия подтвердила арест трех граждан, подозреваемых в причастности к теракту в Турции
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии подтверждает задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, заявил официальный представитель ведомства Даниел Водэ.
Ранее в субботу телеканал Nova сообщил, что в Болгарии задержаны пять человек, в том числе трое граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к недавнему теракту в Стамбуле
"Мы обратились с запросом к властям Болгарии предоставить подобранности относительно появившейся информации о задержании трех граждан Молдавии, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Мы получили подтверждение о принадлежности задержанных лиц к гражданству нашей страны. Представители дипломатической миссии будут внимательно следить за развитием событий, связанных с этим делом, информируя соответствующие органы в Молдавии", - говорится в заявлении Водэ.
Официальный представитель молдавского МИД подчеркнул, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами "в целях борьбы с терроризмом, преследования иностранных боевиков и противодействию организованной преступности".
В минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.