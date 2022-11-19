https://ria.ru/20221119/tramp-1832673261.html
Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер
Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер - РИА Новости, 19.11.2022
Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер
Президент США Джо Байден не знал заранее о назначении специального прокурора для проведения расследований в отношении экс-главы государства Дональда Трампа и не РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T00:18
2022-11-19T00:18
2022-11-19T00:31
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал заранее о назначении специального прокурора для проведения расследований в отношении экс-главы государства Дональда Трампа и не комментирует решение министерства юстиции, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Спецпрокурор будет вести два дела - о возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками и законности хранения Трампом секретных правительственных документов в своем частном имении."Президент не знал, мы не знали, нас заранее не оповестили. Я бы переадресовала вас в министерство юстиции", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.Трамп на этой неделе заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.
https://ria.ru/20221117/rassledovanie-1832303836.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, карин жан-пьер
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Карин Жан-Пьер
00:18 19.11.2022 (обновлено: 00:31 19.11.2022)
Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер
Белый дом: Байден не знал заранее о назначении прокурора для расследования дела Трампа
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал заранее о назначении специального прокурора для проведения расследований в отношении экс-главы государства Дональда Трампа и не комментирует решение министерства юстиции, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Спецпрокурор будет вести два дела - о возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками и законности хранения Трампом секретных правительственных документов в своем частном имении.
"Президент не знал, мы не знали, нас заранее не оповестили. Я бы переадресовала вас в министерство юстиции", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
Трамп на этой неделе заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.