https://ria.ru/20221119/tramp-1832673261.html

Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер

Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер - РИА Новости, 19.11.2022

Байден не знал о назначении спец-прокурора по делу Трампа, заявила Жан-Пьер

Президент США Джо Байден не знал заранее о назначении специального прокурора для проведения расследований в отношении экс-главы государства Дональда Трампа и не РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:18

2022-11-19T00:18

2022-11-19T00:31

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не знал заранее о назначении специального прокурора для проведения расследований в отношении экс-главы государства Дональда Трампа и не комментирует решение министерства юстиции, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Спецпрокурор будет вести два дела - о возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками и законности хранения Трампом секретных правительственных документов в своем частном имении."Президент не знал, мы не знали, нас заранее не оповестили. Я бы переадресовала вас в министерство юстиции", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.Трамп на этой неделе заявил о намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден также неоднократно давал понять, что надеется снова побороться за президентское кресло.

https://ria.ru/20221117/rassledovanie-1832303836.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, карин жан-пьер