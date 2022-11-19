https://ria.ru/20221119/tayna-1832598345.html

"С них все началось". Археологи стали ближе к разгадке главной тайны Европы

"С них все началось". Археологи стали ближе к разгадке главной тайны Европы - РИА Новости, 19.11.2022

"С них все началось". Археологи стали ближе к разгадке главной тайны Европы

В Италии обнаружили сразу несколько ценных артефактов, связанных с этрусками. Об этом народе мало что известно, ученые до сих пор спорят о его происхождении,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:00

2022-11-19T08:16

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тоскана

лацио

европа

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В Италии обнаружили сразу несколько ценных артефактов, связанных с этрусками. Об этом народе мало что известно, ученые до сих пор спорят о его происхождении, верованиях и традициях. О загадке древней цивилизации — в материале РИА Новости.Почерк одного мастераПервая научная сенсация произошла в курортном городе Сан-Кашано-деи-Баньи в Тоскане. С 2019-го здесь раскапывают древнеримский банный комплекс. Работу осложняли особенности почвы — уж больно болотистая.Каково же было удивление археологов из университета Сиены, когда 8 ноября из-под воды и грязи показались головы, руки, а затем — целые тела. В общей сложности — 24 скульптуры из бронзы.Специалисты датировали их II-I веками до нашей эры. Но в этот период римляне не умели создавать подобные шедевры и ограничивались лишь изваяниями из глины.За первой находкой почти сразу последовала вторая. Совместная научная группа из Фрайбургского университета 10 ноября заявила, что нашла в городе Вульчи (регион Лацио) монументальный храмовый комплекс VI века до нашей эры.И вновь вопрос: римляне не могли воздвигнуть подобное сооружение, поскольку на тот момент находились на более низком уровне развития, так кто же оставил столь ценные артефакты? В обоих случаях ученые без колебаний ответили: этруски. Этот народ жил на Апеннинском полуострове задолго до латинян."Дело в том, что и Лацио, и Тоскана — области, где исторически жил этнос. Поэтому сомнений в том, что находки принадлежат этрусской культуре, быть не может", — сказал координатор раскопок, доцент университета в Сиене Якобо Таболли.К тому же, добавил он, мастера оставили подсказки. На руинах храма и на бронзовых статуях есть необычные письмена, напоминающие латиницу. Опытный глаз специалиста с легкостью определил, что это этрусский язык.Поэтому, заключил Таболли, в скором времени удастся узнать гораздо больше об одной из древних культур.Выгодно расположилисьОднако оптимизму ученого противоречат факты. Несмотря на то что этрусков изучают уже несколько столетий, понять, каким был этот народ, до сих пор нельзя.Сегодня науке известно, что этруски появились на территории Апеннинского полуострова в IX веке до нашей эры. Они занимали северные районы, где росли леса, было много строительного камня, глины, олова, железа, угля.Поэтому в короткий срок — всего за три столетия — Этрурия превратилась в прогрессивную цивилизацию с высоким уровнем мастерства ремесленников, успешным земледелием и развитой металлургией.Экономическое процветание укрепляло государственность, и к VI веку Этрурия стала конгломератом из 12 городов. Мощное политическое образование, однако, практически не вело войн, а, напротив, активно перенимало опыт соседей.С началом возвышения Рима в IV веке этруски постепенно теряют контроль над своими территориями. И уже к концу столетия упоминания о некогда великой державе встречаются все реже.Общего малоЗагадочное исчезновение — один из вопросов, которые волнуют исследователей. Но куда больший интерес вызывает происхождение этрусков. Долгое время преобладала миграционная версия.Так, в трудах древнегреческого историка Геродота об этрусках говорится как о выходцах из Лидии (исторической области в Малой Азии). Из-за катастрофического неурожая и голода они покинули родину и перебрались на Апеннинский полуостров. Согласно отцу истории, это произошло одновременно с Троянской войной.А вот римский хронист Тит Ливий полагал, что этруски пришли на Апеннины с севера. Есть и третья версия: цивилизация была автохтонной. Гипотезы удалось проверить лишь несколько лет назад.В 2009-м итальянские палеогенетики сравнили ДНК нынешних жителей Тосканы с образцами из этрусских гробниц. Результаты показали: у обеих групп высокая степень родства с современным населением Малой Азии.Однако десять лет спустя коллеги из Тюбингенсого университета решили провести повторное исследование."Мы расширили выборку. В частности, взяли материал у 82 представителей этрусской цивилизации, живших в период с 800-го до 100-го года нашей эры. Оказалось, что никакой генетической связи этрусков с переселенцами из Азии нет. Напротив, их генетический профиль говорил о сходстве с латинами — прародителями римлян", — пояснил профессор Тюбингенского университета Казимо Поста.Код доступаНе меньшую трудность для ученых представляет язык этрусков. За годы раскопок археологи обнаружили немало глиняных и бронзовых табличек, погребальных надписей на саркофагах. Все они испещрены таинственными знаками, но расшифровать их полностью пока не удалось.Как уже было сказано, внешне письмена этрусков напоминают латинские. В некоторых текстах даже встречаются имена античных божеств — Минервы, Юпитера, Юноны."Но они появляются лишь на артефактах времен заката Этрурии. Предположительно, тогда активно шел процесс ассимиляции. Поэтому в новых реалиях этруски переименовывали своих богов на римский манер", — говорит профессор археологии Швейцарского колледжа Грегори Уорден.Настоящей сенсацией стала ритуальная стела, которую обнаружили в 2016-м на раскопках одного из этрусских святилищ. Артефакт датировали VII веком — когда ни о каком римском влиянии еще и речи не шло.Работы по расшифровке стелы продолжаются до сих пор. "Это не погребальная плита, которые мы находили раньше. Поэтому надеемся узнать новые слова", — пояснил Уорден. За прошедшие годы, однако, идентифицировали лишь 70 знаков из почти двух тысяч.Как отмечают специалисты, этрусская культура остается пока тайной за семью печатями и словно намеренно хранит свои секреты от любопытных глаз ученых.

https://ria.ru/20221113/tutankhamon-1830865486.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

тоскана, лацио, европа, аналитика - религия и мировоззрение