https://ria.ru/20221119/svo-1832672791.html

Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье

Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье

Объект промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье попал под удар, пишет "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T00:14

2022-11-19T00:14

2022-11-19T01:22

специальная военная операция на украине

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происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье попал под удар, пишет "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха.Ранее издание сообщило о нескольких взрывах в региональном центре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

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россия

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2022

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запорожье, киев, украина, россия, происшествия