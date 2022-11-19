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Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье
Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье
Объект промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье попал под удар, пишет "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T00:14
2022-11-19T00:14
2022-11-19T01:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье попал под удар, пишет "Страна.ua" со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха.Ранее издание сообщило о нескольких взрывах в региональном центре.
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запорожье, киев, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Украина, Россия, Происшествия
00:14 19.11.2022 (обновлено: 01:22 19.11.2022)
Украинские власти сообщили подробности взрывов в городе Запорожье
Глава Запорожской ОВА Старух сообщил об ударе по объекту промышленной инфраструктуры