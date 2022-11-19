https://ria.ru/20221119/stolknoveniya-1832770953.html
Между талибами и пакистанскими военными произошли столкновения на границе
Между талибами и пакистанскими военными произошли столкновения на границе - РИА Новости, 19.11.2022
Между талибами и пакистанскими военными произошли столкновения на границе
Столкновения между силами движения "Талибан"* и пакистанскими военными произошли на границе Афганистана и Пакистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:40
2022-11-19T16:40
2022-11-19T16:40
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столкновения между силами движения "Талибан"* и пакистанскими военными произошли на границе Афганистана и Пакистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 203-го корпуса афганских войск.По его словам, столкновения случились вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном) в округе Данд-е-Патан в провинции Пактия.На прошлой неделе сообщалось, что конфликт произошел между талибами и пакистанскими военными на пограничном переходе в районе Спин-Болдак на афгано-пакистанской границе, никто не пострадал.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221108/pakistan-1829877245.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), пакистан, оон
В мире, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Кабул (город), Пакистан, ООН
Между талибами и пакистанскими военными произошли столкновения на границе
Между талибами и пакистанскими военными произошли столкновения на границе двух стран