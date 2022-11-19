https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679458.html

Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту

Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту - РИА Новости, 19.11.2022

Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту

Прокуратура Перу открыла расследование после столкновения самолёта авиакомпании LATAM с пожарной машиной в аэропорту Лимы, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:52

2022-11-19T02:52

2022-11-19T02:52

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лима (город)

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Перу открыла расследование после столкновения самолёта авиакомпании LATAM с пожарной машиной в аэропорту Лимы, сообщает надзорное ведомство.В пятницу на взлетно-посадочной полосе в аэропорту в столице Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной и загорелся. Пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм. Погибли двое пожарных, находившихся в машине."Прокуратура открыла предварительное расследование, чтобы выявить причины произошедшего на взлетно-посадочной полосе аэропорта", - говорится в сообщении. После информации о двух погибших и одном раненом прокуратура расследует дело о возможном убийстве и причинении вреда здоровью.

https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html

перу

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в мире, перу, лима (город), происшествия