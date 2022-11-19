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Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту - РИА Новости, 19.11.2022
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Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту
Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту - РИА Новости, 19.11.2022
Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту
Прокуратура Перу открыла расследование после столкновения самолёта авиакомпании LATAM с пожарной машиной в аэропорту Лимы, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:52
2022-11-19T02:52
в мире
перу
лима (город)
происшествия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Перу открыла расследование после столкновения самолёта авиакомпании LATAM с пожарной машиной в аэропорту Лимы, сообщает надзорное ведомство.В пятницу на взлетно-посадочной полосе в аэропорту в столице Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной и загорелся. Пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм. Погибли двое пожарных, находившихся в машине."Прокуратура открыла предварительное расследование, чтобы выявить причины произошедшего на взлетно-посадочной полосе аэропорта", - говорится в сообщении. После информации о двух погибших и одном раненом прокуратура расследует дело о возможном убийстве и причинении вреда здоровью.
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в мире, перу, лима (город), происшествия
В мире, Перу, Лима (город), Происшествия
02:52 19.11.2022
 
Прокуратура Перу начала расследование инцидента в столичном аэропорту

Прокуратура Перу начала расследование столкновения самолёта с пожарной машиной в аэропорту

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Перу открыла расследование после столкновения самолёта авиакомпании LATAM с пожарной машиной в аэропорту Лимы, сообщает надзорное ведомство.
В пятницу на взлетно-посадочной полосе в аэропорту в столице Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной и загорелся. Пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм. Погибли двое пожарных, находившихся в машине.
"Прокуратура открыла предварительное расследование, чтобы выявить причины произошедшего на взлетно-посадочной полосе аэропорта", - говорится в сообщении. После информации о двух погибших и одном раненом прокуратура расследует дело о возможном убийстве и причинении вреда здоровью.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
02:36
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
 
В миреПеруЛима (город)Происшествия
 
 
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