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При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2022
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При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2022
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:36
2022-11-19T02:48
авто
армения
лорийская область
происшествия
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.Отмечается, что 18 ноября, в 22.22 мск, на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на 14-м километре автодороги Памбак-Ваагни Лорийской области автомобиль съехал с объездного моста и упал на железнодорожные пути, а затем столкнулся с товарным составом. На место выехали отряды пожарных спасателей.Обстоятельства происшествия выясняются.
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авто, армения, лорийская область, происшествия
Авто, Армения, Лорийская область, Происшествия
02:36 19.11.2022 (обновлено: 02:48 19.11.2022)
 
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека

На севере Армении погибли четыре человека в результате столкновения автомобиля с поездом

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Отмечается, что 18 ноября, в 22.22 мск, на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на 14-м километре автодороги Памбак-Ваагни Лорийской области автомобиль съехал с объездного моста и упал на железнодорожные пути, а затем столкнулся с товарным составом. На место выехали отряды пожарных спасателей.
"Выяснилось, что на участке Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 автомобиль Nissan Pathfinder выехал за пределы проезжей части и упал с моста на железнодорожное полотно, столкнувшись с грузовым поездом. По предварительным данным, погибли мужчина и трое женщин", - говорится на сайте МЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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АвтоАрменияЛорийская областьПроисшествия
 
 
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