https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html

При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека

При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2022

При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:36

2022-11-19T02:36

2022-11-19T02:48

авто

армения

лорийская область

происшествия

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.Отмечается, что 18 ноября, в 22.22 мск, на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на 14-м километре автодороги Памбак-Ваагни Лорийской области автомобиль съехал с объездного моста и упал на железнодорожные пути, а затем столкнулся с товарным составом. На место выехали отряды пожарных спасателей.Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20221118/kran-1832615681.html

армения

лорийская область

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авто, армения, лорийская область, происшествия