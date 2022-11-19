https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2022
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:36
2022-11-19T02:36
2022-11-19T02:48
авто
армения
лорийская область
происшествия
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автомобиля с поездом в Лорийской области на севере Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.Отмечается, что 18 ноября, в 22.22 мск, на пульт дежурного Национального центра кризисного управления поступила информация, что на 14-м километре автодороги Памбак-Ваагни Лорийской области автомобиль съехал с объездного моста и упал на железнодорожные пути, а затем столкнулся с товарным составом. На место выехали отряды пожарных спасателей.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20221118/kran-1832615681.html
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авто, армения, лорийская область, происшествия
Авто, Армения, Лорийская область, Происшествия
02:36 19.11.2022 (обновлено: 02:48 19.11.2022)
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
На севере Армении погибли четыре человека в результате столкновения автомобиля с поездом