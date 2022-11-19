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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом

Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022

Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом

Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.

2022-11-19T14:35

2022-11-19T14:35

2022-11-19T14:35

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общество

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

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Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.

сталинград

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Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении. 2022-11-19T14:35 true PT2M24S

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