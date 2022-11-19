https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832749177.html
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.
2022-11-19T14:35
2022-11-19T14:35
2022-11-19T14:35
видео
общество
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
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Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
сталинград
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832748417_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_ace9d795ccf60e5950d380d39513f208.jpg
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.
Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.
На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
2022-11-19T14:35
true
PT2M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, общество, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), видео
Видео, Общество, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943)
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.
2022-11-19T14:35
true
PT2M24S
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.