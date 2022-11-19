Рейтинг@Mail.ru
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832749177.html
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом - РИА Новости, 19.11.2022
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.
2022-11-19T14:35
2022-11-19T14:35
видео
общество
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832748417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94f1ca53b500d4bfb531f3c516198e4a.jpg
Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом. На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
2022-11-19T14:35
true
PT2M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832748417_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_ace9d795ccf60e5950d380d39513f208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, общество, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), видео
Видео, Общество, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943)
Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.
2022-11-19T14:35
true
PT2M24S
14:35 19.11.2022
 

Битва, переломившая ход войны. 80-летие победы под Сталинградом

Читать ria.ru в
Ровно 80 лет назад, ранним утром 19 ноября 1942 года, советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек.
Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Отечественной войны, но и Второй мировой в целом.
На склонах Мамаева кургана захоронено более 35 тысяч погибших в этом сражении.
 
ВидеоОбществоСталинградСталинградская битва (1942-1943)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала