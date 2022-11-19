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Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2022
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Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2022
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:18
2022-11-19T22:03
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel."США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев. &lt;…&gt; Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США", — говорится в материале.Автор статьи подчеркнул, что протекционистские меры Соединенных Штатов могут привести к торговой войне с Евросоюзом. По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в законодательстве США есть несколько несправедливых положений, которые нарушают международные правила."Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе", — сказал Домбровскис в комментарии газете.При этом он отметил, что развитие событий не стало для Европы полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.В августе палата представителей одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране. Они подразумевают выделение средств на сумму около 430 миллиардов долларов. Большая часть этих денег направлена на климатические программы.
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в мире, валдис домбровскис, европа, сша, еврокомиссия
В мире, Валдис Домбровскис, Европа, США, Еврокомиссия
20:18 19.11.2022 (обновлено: 22:03 19.11.2022)
 
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена

Spiegel: решение Байдена закрыть зеленый рынок США от европейцев обернется торговой войной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel.
"США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США", — говорится в материале.
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Автор статьи подчеркнул, что протекционистские меры Соединенных Штатов могут привести к торговой войне с Евросоюзом. По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в законодательстве США есть несколько несправедливых положений, которые нарушают международные правила.
"Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе", — сказал Домбровскис в комментарии газете.
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При этом он отметил, что развитие событий не стало для Европы полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.
В августе палата представителей одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране. Они подразумевают выделение средств на сумму около 430 миллиардов долларов. Большая часть этих денег направлена на климатические программы.
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