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Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена - РИА Новости, 19.11.2022
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:18
2022-11-19T20:18
2022-11-19T22:03
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel."США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США", — говорится в материале.Автор статьи подчеркнул, что протекционистские меры Соединенных Штатов могут привести к торговой войне с Евросоюзом. По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в законодательстве США есть несколько несправедливых положений, которые нарушают международные правила."Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе", — сказал Домбровскис в комментарии газете.При этом он отметил, что развитие событий не стало для Европы полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.В августе палата представителей одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране. Они подразумевают выделение средств на сумму около 430 миллиардов долларов. Большая часть этих денег направлена на климатические программы.
https://ria.ru/20221115/vzryv-1831770650.html
https://ria.ru/20221114/gaz-1831190039.html
https://ria.ru/20221029/evropa-1827666622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валдис домбровскис, европа, сша, еврокомиссия
В мире, Валдис Домбровскис, Европа, США, Еврокомиссия
20:18 19.11.2022 (обновлено: 22:03 19.11.2022)
Spiegel: США и Европа оказались "на грани войны" из-за решения Байдена
Spiegel: решение Байдена закрыть зеленый рынок США от европейцев обернется торговой войной
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Европа и США оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями, пишет Spiegel
.
"США пообещали инвестировать миллиарды в зеленые технологии, тем самым провоцируя европейцев. <…> Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в конгрессе с подачи Байдена уже летом. Но европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США", — говорится в материале.
Автор статьи подчеркнул, что протекционистские меры Соединенных Штатов могут привести к торговой войне с Евросоюзом. По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии
Валдиса Домбровскиса, в законодательстве США есть несколько несправедливых положений, которые нарушают международные правила.
"Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли. Мы будем тверды в этом вопросе", — сказал Домбровскис в комментарии газете.
При этом он отметил, что развитие событий не стало для Европы полной неожиданностью, и призвал Вашингтон к переговорам.
В августе палата представителей одобрила пакет инициатив, направленных на снижение инфляции в стране. Они подразумевают выделение средств на сумму около 430 миллиардов долларов. Большая часть этих денег направлена на климатические программы.