https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832759454.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:13

2022-11-19T16:13

2022-11-19T16:49

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике идет наступление наших частей по всей линии фронта. В Артемовске сохраняется сложная ситуация, но постепенно, дом за домом, противника выбивают из города. Параллельно ликвидированы девять пунктов управления, 86 артиллерийских расчетов, 176 районов скопления живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотника, 388 зенитных ракетных комплексов, 897 реактивных систем залпового огня, 6705 танков и других бронемашин, 3599 орудий полевой артиллерии и 7273 единицы автомобильной техники.

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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