https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832714661.html
Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест
Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест - РИА Новости, 19.11.2022
Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест
Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:52
2022-11-19T10:52
2022-11-19T10:52
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что правительство столицы всегда поддерживает "баланс создания строительства города и экономики, чтобы не нарушить это соотношение"."Потому что мы видим, когда большие города застраивались одним жильем, не заботясь о создании рабочих мест. Всегда же выгодно построить жилье, продал и, в общем, наварил барыши – и на этом все, закончился проект. Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться", - добавил мэр.
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Собянин: "Количество рабочих мест пропорционально населению"
В Москве будет сохраняться количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин
2022-11-19T10:52
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест
Собянин: Москва будет сохранять пропорциональное растущему населению число рабочих мест
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что правительство столицы всегда поддерживает "баланс создания строительства города и экономики, чтобы не нарушить это соотношение".
"Потому что мы видим, когда большие города застраивались одним жильем, не заботясь о создании рабочих мест. Всегда же выгодно построить жилье, продал и, в общем, наварил барыши – и на этом все, закончился проект. Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться", - добавил мэр.