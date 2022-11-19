https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832714661.html

Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест

Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест - РИА Новости, 19.11.2022

Собянин заявил о намерении сохранить пропорциональное число рабочих мест

Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:52

2022-11-19T10:52

2022-11-19T10:52

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр отметил, что правительство столицы всегда поддерживает "баланс создания строительства города и экономики, чтобы не нарушить это соотношение"."Потому что мы видим, когда большие города застраивались одним жильем, не заботясь о создании рабочих мест. Всегда же выгодно построить жилье, продал и, в общем, наварил барыши – и на этом все, закончился проект. Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться", - добавил мэр.

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москва

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Собянин: "Количество рабочих мест пропорционально населению" В Москве будет сохраняться количество рабочих мест пропорционально растущему населению, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин 2022-11-19T10:52 true PT0M32S

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общество, сергей собянин, москва