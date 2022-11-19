https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832694134.html

Собянин назвал происходящее временем больших вызовов

Собянин назвал происходящее временем больших вызовов - РИА Новости, 19.11.2022

Собянин назвал происходящее временем больших вызовов

Сейчас время больших вызовов, проверка на прочность экономики, проверка солидарности общества, в такое время можно надеяться только на себя, заявил в интервью... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:36

2022-11-19T08:36

2022-11-19T10:49

общество

сергей собянин

россия

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сейчас время больших вызовов, проверка на прочность экономики, проверка солидарности общества, в такое время можно надеяться только на себя, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, выразив уверенность, что Россия и ее общество пройдут эти испытания."Это время больших вызовов. Вообще страна у нас такая, что мы всегда преодолеваем кризисы, проблемы, но сегодняшние испытания, они, пожалуй, мы таких не проходили уже много десятилетий. Это испытания конкретных людей, характеров, приверженности Отечеству, Родине. Это проверка на прочность экономики, это проверка на солидарность нашего общества. Я уверен, что мы пройдем эти испытания", - сказал Собянин.Отвечая на вопрос о том, в чем состоит надежда в такое непростое время, мэр отметил, что "можно надеяться только на самих себя"."Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника - это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой - это мы сами, это наше нестроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html

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Собянин о происходящем в стране: "Главная наша опора – мы сами" Сейчас время больших вызовов, проверка на прочность экономики, проверка солидарности общества, в такое время можно надеяться только на себя, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, выразив уверенность, что Россия и ее общество пройдут эти испытания. 2022-11-19T08:36 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, россия, москва