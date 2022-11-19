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У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
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У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин
У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:03
2022-11-19T09:52
москва
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности.По словам мэра, Москва выдержала мощный удар в санкционной войне."Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее, вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания", — отметил Собянин.Он полагает, что сейчас время больших вызовов, проверки на прочность экономики и солидарности общества, и надеяться в такой ситуации можно только на себя."Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой — это мы сами, это наше настроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания", — добавил Собянин.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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Собянин о том, почему Москве не страшны санкции западных стран
Москва – город с мощной экономикой, она имеет запас прочности, чтобы пережить все испытания текущего времени, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
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москва, сергей собянин, экономика
Москва, Сергей Собянин, Экономика
08:03 19.11.2022 (обновлено: 09:52 19.11.2022)
 
У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин

Собянин заявил, что Москва вынесла мощный удар в санкционной войне

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности.

"Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим, мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами, высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности", — сказал он.

По словам мэра, Москва выдержала мощный удар в санкционной войне.
"Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее, вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания", — отметил Собянин.
Он полагает, что сейчас время больших вызовов, проверки на прочность экономики и солидарности общества, и надеяться в такой ситуации можно только на себя.
"Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой — это мы сами, это наше настроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания", — добавил Собянин.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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