08:03 19.11.2022 (обновлено: 09:52 19.11.2022)
У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин
Собянин заявил, что Москва вынесла мощный удар в санкционной войне
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности.
"Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим, мощным развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами, высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности", — сказал он.
По словам мэра, Москва выдержала мощный удар в санкционной войне.
"Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее, вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания", — отметил Собянин.
Он полагает, что сейчас время больших вызовов, проверки на прочность экономики и солидарности общества, и надеяться в такой ситуации можно только на себя.
"Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой — это мы сами, это наше настроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания", — добавил Собянин.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.