https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832690088.html

У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин

У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022

У Москвы есть запас прочности, чтобы пережить все испытания, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:03

2022-11-19T08:03

2022-11-19T09:52

москва

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости высоко оценил способность столицы пережить все нынешние трудности.По словам мэра, Москва выдержала мощный удар в санкционной войне."Эта санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто ее вводил, а не по нам в первую очередь. Я не скажу, что у нас замечательно, но тем не менее, вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания", — отметил Собянин.Он полагает, что сейчас время больших вызовов, проверки на прочность экономики и солидарности общества, и надеяться в такой ситуации можно только на себя."Как классик сказал: "У России есть два друга, два союзника — это армия и флот". У нас я считаю главной нашей опорой — это мы сами, это наше настроение, это наша уверенность в том, что мы пройдем эти испытания", — добавил Собянин.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но подорвать финансовую стабильность нашей страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин о том, почему Москве не страшны санкции западных стран Москва – город с мощной экономикой, она имеет запас прочности, чтобы пережить все испытания текущего времени, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. 2022-11-19T08:03 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, экономика