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В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма - РИА Новости, 19.11.2022
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В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма
В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма - РИА Новости, 19.11.2022
В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма
В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:48
2022-11-19T23:52
в мире
муаммар каддафи
мохсен фахризаде
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РИМ, 19 ноя — РИА Новости. В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале.Несколько десятков активистов этой организации, выступающей против русофобии и антироссийских санкций Запада, вышли на центральные улицы города под красными знаменами и флагами России. Митингующие требовали от итальянских властей отказаться от "экономики войны" и положить конец всем торгово-экономическим санкциям. В руках манифестанты держали портреты некоторых убитых политиков и общественных деятелей, в частности, бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.Незадолго до начала шествия в генуэзской культурной ассоциации "Русская душа" прошла встреча с итальянским историком и публицистом, директором действующего в Швейцарии Института истории и философии современного мышления (Ispec) Давиде Росси. В ней также приняла участие Ольга Игнатьева, которая по политическим мотивам покинула Украину после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека."То, как сегодня на Западе представляют события, происходящие в современном мире, в значительной степени отражает интересы НАТО. Я же считал и считаю, что этот блок является весьма серьезной проблемой для Европы. Одновременно я с большой симпатией отношусь к России и Китаю, которые совместными усилиями стараются продвигать идею многополярного мира", — заявил Росси в беседе с РИА Новости.По его словам, западные страны при помощи НАТО пытаются сохранить общество в том виде, в каком оно существовало во времена ныне идущего к закату американского господства.Росси также выразил озабоченность из-за участия неонацистских и неофашистских группировок в украинской армии и украинской политике. Протестные митинги и манифестации против поддержки Украины со стороны Запада и внешней политики США и НАТО, организованные различными политическими и общественными организациями, регулярно проходят на Апеннинах. В последние недели такие акции состоялись в Риме, Палермо, Вероне, Пезаро и других итальянских городах.
https://ria.ru/20221119/napadenie-1832803079.html
https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831697894.html
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в мире, муаммар каддафи, мохсен фахризаде, генуя, африка, азия, нато, оон
В мире, Муаммар Каддафи, Мохсен Фахризаде, Генуя, Африка, Азия, НАТО, ООН
22:48 19.11.2022 (обновлено: 23:52 19.11.2022)
 
В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма

В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма

© Фото ассоциации Libera Piazza GenovaШествие в память о жертвах американского империализма в Генуе
Шествие в память о жертвах американского империализма в Генуе
© Фото ассоциации Libera Piazza Genova
Шествие в память о жертвах американского империализма в Генуе
Читать ria.ru в
РИМ, 19 ноя — РИА Новости. В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале.
Несколько десятков активистов этой организации, выступающей против русофобии и антироссийских санкций Запада, вышли на центральные улицы города под красными знаменами и флагами России.
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Митингующие требовали от итальянских властей отказаться от "экономики войны" и положить конец всем торгово-экономическим санкциям. В руках манифестанты держали портреты некоторых убитых политиков и общественных деятелей, в частности, бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Незадолго до начала шествия в генуэзской культурной ассоциации "Русская душа" прошла встреча с итальянским историком и публицистом, директором действующего в Швейцарии Института истории и философии современного мышления (Ispec) Давиде Росси. В ней также приняла участие Ольга Игнатьева, которая по политическим мотивам покинула Украину после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека.
"То, как сегодня на Западе представляют события, происходящие в современном мире, в значительной степени отражает интересы НАТО. Я же считал и считаю, что этот блок является весьма серьезной проблемой для Европы. Одновременно я с большой симпатией отношусь к России и Китаю, которые совместными усилиями стараются продвигать идею многополярного мира", — заявил Росси в беседе с РИА Новости.
Митинг рабочих в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Митинг рабочих в БолгарииЛюди вышли на улицы Софии, требуя повышения зарплат.
По его словам, западные страны при помощи НАТО пытаются сохранить общество в том виде, в каком оно существовало во времена ныне идущего к закату американского господства.

"Его основой была кража сырьевых, энергетических и продовольственных ресурсов в ущерб народам Африки, Азии и Латинской Америки. Со своей стороны Россия и Китай предлагают создать миропорядок, при котором народы могли бы принимать участие в формировании коллективных решений и делать это в духе ООН, — он так и не был воплощен в жизнь", — отметил публицист.

Росси также выразил озабоченность из-за участия неонацистских и неофашистских группировок в украинской армии и украинской политике.
Протестные митинги и манифестации против поддержки Украины со стороны Запада и внешней политики США и НАТО, организованные различными политическими и общественными организациями, регулярно проходят на Апеннинах. В последние недели такие акции состоялись в Риме, Палермо, Вероне, Пезаро и других итальянских городах.
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"Не на что жить". Жители Кишинева вышли на антиправительственный митингЖители Кишинева приняли участие в митинге у здания правительства Молдавии. Они требовали отправить действующую власть в отставку. Массовые акции начались в стране в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, падения уровня жизни, а также рекордной инфляции в 33,5 процента.
 
В миреМуаммар КаддафиМохсен ФахризадеГенуяАфрикаАзияНАТОООН
 
 
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