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В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма

В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма - РИА Новости, 19.11.2022

В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма

В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:48

2022-11-19T22:48

2022-11-19T23:52

в мире

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РИМ, 19 ноя — РИА Новости. В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале.Несколько десятков активистов этой организации, выступающей против русофобии и антироссийских санкций Запада, вышли на центральные улицы города под красными знаменами и флагами России. Митингующие требовали от итальянских властей отказаться от "экономики войны" и положить конец всем торгово-экономическим санкциям. В руках манифестанты держали портреты некоторых убитых политиков и общественных деятелей, в частности, бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.Незадолго до начала шествия в генуэзской культурной ассоциации "Русская душа" прошла встреча с итальянским историком и публицистом, директором действующего в Швейцарии Института истории и философии современного мышления (Ispec) Давиде Росси. В ней также приняла участие Ольга Игнатьева, которая по политическим мотивам покинула Украину после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека."То, как сегодня на Западе представляют события, происходящие в современном мире, в значительной степени отражает интересы НАТО. Я же считал и считаю, что этот блок является весьма серьезной проблемой для Европы. Одновременно я с большой симпатией отношусь к России и Китаю, которые совместными усилиями стараются продвигать идею многополярного мира", — заявил Росси в беседе с РИА Новости.По его словам, западные страны при помощи НАТО пытаются сохранить общество в том виде, в каком оно существовало во времена ныне идущего к закату американского господства.Росси также выразил озабоченность из-за участия неонацистских и неофашистских группировок в украинской армии и украинской политике. Протестные митинги и манифестации против поддержки Украины со стороны Запада и внешней политики США и НАТО, организованные различными политическими и общественными организациями, регулярно проходят на Апеннинах. В последние недели такие акции состоялись в Риме, Палермо, Вероне, Пезаро и других итальянских городах.

https://ria.ru/20221119/napadenie-1832803079.html

https://ria.ru/20221115/bolgariya-1831697894.html

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830551047.html

генуя

африка

азия

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в мире, муаммар каддафи, мохсен фахризаде, генуя, африка, азия, нато, оон