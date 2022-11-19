22:48 19.11.2022 (обновлено: 23:52 19.11.2022)
В Генуе прошло шествие в память о жертвах американского империализма
В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма
© Фото ассоциации Libera Piazza GenovaШествие в память о жертвах американского империализма в Генуе
© Фото ассоциации Libera Piazza Genova
Шествие в память о жертвах американского империализма в Генуе
РИМ, 19 ноя — РИА Новости. В Генуе прошло факельное шествие в память о жертвах американского империализма, сообщила местная общественная ассоциация "Свободная площадь" в Telegram-канале.
Несколько десятков активистов этой организации, выступающей против русофобии и антироссийских санкций Запада, вышли на центральные улицы города под красными знаменами и флагами России.
Митингующие требовали от итальянских властей отказаться от "экономики войны" и положить конец всем торгово-экономическим санкциям. В руках манифестанты держали портреты некоторых убитых политиков и общественных деятелей, в частности, бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Незадолго до начала шествия в генуэзской культурной ассоциации "Русская душа" прошла встреча с итальянским историком и публицистом, директором действующего в Швейцарии Института истории и философии современного мышления (Ispec) Давиде Росси. В ней также приняла участие Ольга Игнатьева, которая по политическим мотивам покинула Украину после трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека.
"То, как сегодня на Западе представляют события, происходящие в современном мире, в значительной степени отражает интересы НАТО. Я же считал и считаю, что этот блок является весьма серьезной проблемой для Европы. Одновременно я с большой симпатией отношусь к России и Китаю, которые совместными усилиями стараются продвигать идею многополярного мира", — заявил Росси в беседе с РИА Новости.
По его словам, западные страны при помощи НАТО пытаются сохранить общество в том виде, в каком оно существовало во времена ныне идущего к закату американского господства.
"Его основой была кража сырьевых, энергетических и продовольственных ресурсов в ущерб народам Африки, Азии и Латинской Америки. Со своей стороны Россия и Китай предлагают создать миропорядок, при котором народы могли бы принимать участие в формировании коллективных решений и делать это в духе ООН, — он так и не был воплощен в жизнь", — отметил публицист.
Росси также выразил озабоченность из-за участия неонацистских и неофашистских группировок в украинской армии и украинской политике.
Протестные митинги и манифестации против поддержки Украины со стороны Запада и внешней политики США и НАТО, организованные различными политическими и общественными организациями, регулярно проходят на Апеннинах. В последние недели такие акции состоялись в Риме, Палермо, Вероне, Пезаро и других итальянских городах.
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