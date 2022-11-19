https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832749623.html

Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине

Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине

Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине, 24 жильца разместились у родственников, 177 человек вернулись в квартиры, сообщает УМВД по... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:36

2022-11-19T14:36

2022-11-19T14:36

происшествия

жилье

валерий лимаренко

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832726639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8565cf6799dec06da0a2d1d58b50183b.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине, 24 жильца разместились у родственников, 177 человек вернулись в квартиры, сообщает УМВД по региону."Развернут пункт временного размещения для эвакуированных граждан в здании Дома культуры "Юбилейный" пгт. Тымовское. На данный момент в ПВР размещен один гражданин, 24 жильца дома временно разместились у родственников, 177 жильцов возвращены в квартиры", - говорится в сообщении УМВД в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832747223.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа 2022-11-19T14:36 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине