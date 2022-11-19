https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832749623.html
Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине
Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине
Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине, 24 жильца разместились у родственников, 177 человек вернулись в квартиры, сообщает УМВД по... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:36
2022-11-19T14:36
2022-11-19T14:36
происшествия
жилье
валерий лимаренко
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине, 24 жильца разместились у родственников, 177 человек вернулись в квартиры, сообщает УМВД по региону."Развернут пункт временного размещения для эвакуированных граждан в здании Дома культуры "Юбилейный" пгт. Тымовское. На данный момент в ПВР размещен один гражданин, 24 жильца дома временно разместились у родственников, 177 жильцов возвращены в квартиры", - говорится в сообщении УМВД в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
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Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
2022-11-19T14:36
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PT0M44S
РИА Новости
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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Жилье, Валерий Лимаренко, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
Один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине
МВД: один человек находится в ПВР после взрыва в жилом доме на Сахалине