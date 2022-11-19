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Женщину, пострадавшую при обрушении дома, доставят в Южно-Сахалинск
Женщину, пострадавшую при обрушении дома, доставят в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 19.11.2022
Женщину, пострадавшую при обрушении дома, доставят в Южно-Сахалинск
Бортом санавиации в Южно-Сахалинск из поселка Тымовское отправили пострадавшую при ЧП женщину, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:26
2022-11-19T13:26
2022-11-19T13:26
происшествия
валерий лимаренко
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Бортом санавиации в Южно-Сахалинск из поселка Тымовское отправили пострадавшую при ЧП женщину, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Как рассказал врач местной ЦРБ, у 75-летней женщины переломы и множественные раны.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
сахалин
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-19T13:26
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий лимаренко, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео
Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
Женщину, пострадавшую при обрушении дома, доставят в Южно-Сахалинск
Пострадавшую при обрушении дома в Тымовском женщину отправили самолетом в Южно-Сахалинск