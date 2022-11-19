https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832708415.html

МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине

МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине

Дополнительные силы МЧС России направлены на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:13

2022-11-19T10:13

2022-11-19T10:13

происшествия

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС России направлены на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на место обрушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России"Из Южно-Сахалинска на место происшествия в населенный пункт Тымовское выдвинулась аэромобильная группировка спасателей Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В составе 26 человек и 4 единицы техники, в том числе кинологи и психологи ведомства. Спасатели оснащены специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.Согласно последним данным губернатора, погибли восемь жителей, трое - дети. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

россия

сахалин

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T10:13 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, взрыв газа в доме на сахалине