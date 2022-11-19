https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832708415.html
МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине
МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине
Дополнительные силы МЧС России направлены на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:13
2022-11-19T10:13
2022-11-19T10:13
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дополнительные силы МЧС России направлены на место обрушения жилого пятиэтажного дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщила пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на место обрушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России"Из Южно-Сахалинска на место происшествия в населенный пункт Тымовское выдвинулась аэромобильная группировка спасателей Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В составе 26 человек и 4 единицы техники, в том числе кинологи и психологи ведомства. Спасатели оснащены специальным оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.Согласно последним данным губернатора, погибли восемь жителей, трое - дети. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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сахалин
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РИА Новости
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T10:13
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Взрыв газа в доме на Сахалине
МЧС направила дополнительные силы на место обрушения дома на Сахалине
МЧС направила дополнительные силы на место обрушения пятиэтажного жилого дома на Сахалине