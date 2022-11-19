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Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына - РИА Новости, 19.11.2022
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Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына
Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына - РИА Новости, 19.11.2022
Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына
Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:38
2022-11-19T19:42
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
гиули аласания
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.Саакашвили проходит лечение в клинике Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован."Обнаружена ртуть &lt;…&gt;, так же есть барий, таллий. Как они попали — неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация, что дает основание для немедленного освобождения. Не могу ничего сказать. &lt;…&gt; Человек изолированный, сам бы он не проглотил", — заявила Аласания журналистам.По ее словам, в отчете медэкспертов несколько раз упомянута деменция.Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, он не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221115/saakashvili-1831574819.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, гиули аласания
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Гиули Аласания
14:38 19.11.2022 (обновлено: 19:42 19.11.2022)
 
Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына

Мать Саакашвили заявила, что у сына выявили наличие тяжелых металлов в организме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМихаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве
Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — РИА Новости. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.
Саакашвили проходит лечение в клинике Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 12:30
У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат
"Обнаружена ртуть <…>, так же есть барий, таллий. Как они попали — неизвестно. Согласно отчету, это интоксикация, что дает основание для немедленного освобождения. Не могу ничего сказать. <…> Человек изолированный, сам бы он не проглотил", — заявила Аласания журналистам.
По ее словам, в отчете медэкспертов несколько раз упомянута деменция.
Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, он не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГиули Аласания
 
 
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