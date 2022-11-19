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В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение - РИА Новости, 19.11.2022
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В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение
В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение - РИА Новости, 19.11.2022
В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение
Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один человек получил ножевое ранение, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:46
2022-11-19T14:47
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один человек получил ножевое ранение, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщил собеседник агентства, информация о конфликте на одном из складов на улице Пушкинское поле поступила в полицию накануне ночью."Прибывшими полицейскими по вышеуказанному адресу предварительно установлено, что между двумя группами мужчин возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников нанес непроникающее ножевое ранение оппоненту", - рассказали в пресс-службе.В полиции добавили, что пострадавший с "незначительными телесными повреждениями" обратился к врачам.Как в свою очередь заявил РИА Новости информированный источник, стороны конфликта не имеют претензий друг к другу.
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происшествия, московская область (подмосковье), пушкино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкино
14:46 19.11.2022 (обновлено: 14:47 19.11.2022)
 
В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение

Один человек получил ножевое ранение в ходе конфликта на складе в подмосковном Пушкино

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один человек получил ножевое ранение, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Как сообщил собеседник агентства, информация о конфликте на одном из складов на улице Пушкинское поле поступила в полицию накануне ночью.
"Прибывшими полицейскими по вышеуказанному адресу предварительно установлено, что между двумя группами мужчин возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников нанес непроникающее ножевое ранение оппоненту", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что пострадавший с "незначительными телесными повреждениями" обратился к врачам.
Как в свою очередь заявил РИА Новости информированный источник, стороны конфликта не имеют претензий друг к другу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 21:01
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Пушкино
 
 
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