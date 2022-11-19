https://ria.ru/20221119/ranenie-1832751439.html

В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение

В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение - РИА Новости, 19.11.2022

В ходе конфликта на складе в Подмосковье один человек получил ранение

Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один человек получил ножевое ранение, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:46

2022-11-19T14:46

2022-11-19T14:47

происшествия

московская область (подмосковье)

пушкино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e96e4a27682914a2aecd0855b70ea34.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один человек получил ножевое ранение, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Как сообщил собеседник агентства, информация о конфликте на одном из складов на улице Пушкинское поле поступила в полицию накануне ночью."Прибывшими полицейскими по вышеуказанному адресу предварительно установлено, что между двумя группами мужчин возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников нанес непроникающее ножевое ранение оппоненту", - рассказали в пресс-службе.В полиции добавили, что пострадавший с "незначительными телесными повреждениями" обратился к врачам.Как в свою очередь заявил РИА Новости информированный источник, стороны конфликта не имеют претензий друг к другу.

https://ria.ru/20221118/devushka-1832651022.html

московская область (подмосковье)

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), пушкино