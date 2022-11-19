https://ria.ru/20221119/provokatsiya-1832678492.html

Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше

Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше - РИА Новости, 19.11.2022

Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше

Провокация с ракетами в Польше могла быть направлена на дискредитацию идеи диалога между Россией и Украиной, заявил в интервью порталу Dnes.dir.bg болгарский... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:29

2022-11-19T02:29

2022-11-19T03:46

в мире

анджей дуда

польша

болгария

россия

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

украина

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Провокация с ракетами в Польше могла быть направлена на дискредитацию идеи диалога между Россией и Украиной, заявил в интервью порталу Dnes.dir.bg болгарский генерал Тодор Бояджиев.Собеседник издания раскритиковал поставки оружия Киеву со стороны Болгарии, поскольку, по его мнению, это противоречит интересам страны и не способствует завершению боевых действий.Бояджиев призвал болгарские власти выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, а не "подливать масла в огонь".Вечером в минувший вторник неподалеку от польско-украинской границы, предположительно, упали две ракеты. В результате погибли два человека.Изначально Польша утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент страны Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Как подчеркнуло Минобороны, российская армия не наносила ударов по целям в районе границы Украины и Польши. В ведомстве назвали заявления Варшавы о причастности Москвы провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html

https://ria.ru/20221118/polsha-1832551703.html

польша

болгария

россия

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в мире, анджей дуда, польша, болгария, россия, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, украина