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Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
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Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше
Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше
Провокация с ракетами в Польше могла быть направлена на дискредитацию идеи диалога между Россией и Украиной, заявил в интервью порталу Dnes.dir.bg болгарский... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:29
2022-11-19T03:46
в мире
анджей дуда
польша
болгария
россия
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Провокация с ракетами в Польше могла быть направлена на дискредитацию идеи диалога между Россией и Украиной, заявил в интервью порталу Dnes.dir.bg болгарский генерал Тодор Бояджиев.Собеседник издания раскритиковал поставки оружия Киеву со стороны Болгарии, поскольку, по его мнению, это противоречит интересам страны и не способствует завершению боевых действий.Бояджиев призвал болгарские власти выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, а не "подливать масла в огонь".Вечером в минувший вторник неподалеку от польско-украинской границы, предположительно, упали две ракеты. В результате погибли два человека.Изначально Польша утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент страны Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Как подчеркнуло Минобороны, российская армия не наносила ударов по целям в районе границы Украины и Польши. В ведомстве назвали заявления Варшавы о причастности Москвы провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html
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в мире, анджей дуда, польша, болгария, россия, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше, украина
В мире, Анджей Дуда, Польша, Болгария, Россия, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше, Украина
02:29 19.11.2022 (обновлено: 03:46 19.11.2022)
 
Болгарский генерал назвал возможную цель провокации с ракетами в Польше

Генерал Бояджиев: целью провокации с ракетами в Польше была дискредитация идеи переговоров

© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Провокация с ракетами в Польше могла быть направлена на дискредитацию идеи диалога между Россией и Украиной, заявил в интервью порталу Dnes.dir.bg болгарский генерал Тодор Бояджиев.

"Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры. Чтобы их не было, пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы — от продажи газа и нефти или от продажи оружия", — заявил военный.

Собеседник издания раскритиковал поставки оружия Киеву со стороны Болгарии, поскольку, по его мнению, это противоречит интересам страны и не способствует завершению боевых действий.
Бояджиев призвал болгарские власти выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, а не "подливать масла в огонь".
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
01:46
В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше
Вечером в минувший вторник неподалеку от польско-украинской границы, предположительно, упали две ракеты. В результате погибли два человека.
Изначально Польша утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент страны Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.
Как подчеркнуло Минобороны, российская армия не наносила ударов по целям в районе границы Украины и Польши. В ведомстве назвали заявления Варшавы о причастности Москвы провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Польские полицейские на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 17:03
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше
 
В миреАнджей ДудаПольшаБолгарияРоссияЗРК С-300Инцидент с падением ракет в ПольшеУкраина
 
 
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