https://ria.ru/20221119/presledovanie-1832757716.html

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм - РИА Новости, 19.11.2022

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм

Уголовного преследования за гомосексуализм быть не должно, но и не должно быть пропаганды ЛГБТ, заявил в субботу глава Патриаршего совета по культуре,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:32

2022-11-19T15:32

2022-11-19T15:37

митрополит тихон (шевкунов)

вячеслав володин

россия

госдума рф

религия

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уголовного преследования за гомосексуализм быть не должно, но и не должно быть пропаганды ЛГБТ, заявил в субботу глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)."Есть вещи, которые нельзя делать привлекательными. Не все привлекательное – доброе. Хотели бы (противники закона о запрете ЛГБТ-пропаганды - ред), чтобы их сын или дочь, сходив на ЛГБТ-фильм, вдруг страшно заинтересовались бы. Это же новые впечатления, так интересно, так элитарно. "А что я в себе чувствую? Может, я чувствую это в себе?" (спрашивают они себя – ред) - и начинается, приходят родители и воют, что с ними происходит. Для семьи это катастрофа", - сказал митрополит Тихон в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24"."Мое мнение, что уголовных преследований (за принадлежность к ЛГБТ – ред.) быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды (ЛГБТ – ред.) – ни прямой, ни косвенной тоже быть не может", - добавил иерарх.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.

https://ria.ru/20221119/tikhon-1832755919.html

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митрополит тихон (шевкунов), вячеслав володин, россия, госдума рф