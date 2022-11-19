https://ria.ru/20221119/pravozaschitniki-1832711477.html
В ЛНР призвали правозащитников расследовать расстрел российских пленных
В ЛНР призвали правозащитников расследовать расстрел российских пленных - РИА Новости, 19.11.2022
В ЛНР призвали правозащитников расследовать расстрел российских пленных
Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова призвала международные правозащитные организации провести тщательное... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:29
2022-11-19T10:29
2022-11-19T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова призвала международные правозащитные организации провести тщательное расследование по факту расстрела украинскими военными российских пленных."Необходимо немедленно прекратить кровавую вакханалию, которую без страха неминуемого наказания развязал киевский режим. Призываю все международные правозащитные организации провести тщательное расследование по данному факту и наказать виновных в содеянном", - говорится в сообщении в Telegram-канале Сердюковой.Она назвала расправу над пленными ярким примером нарушения всех норм международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832657965.html
https://ria.ru/20221118/prestuplenie-1832642595.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Валерий Фадеев, Луганская Народная Республика, Россия, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
В ЛНР призвали правозащитников расследовать расстрел российских пленных
Омбудсмен ЛНР Сердюкова призвала правозащитников расследовать расстрел российских пленных