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В поселке Тымовское на Сахалине локализовали пожар в многоквартирном доме

В поселке Тымовское на Сахалине локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 19.11.2022

В поселке Тымовское на Сахалине локализовали пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в поселке Тымовское на Сахалине локализован, угрозы соседним домам нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T19:18

2022-11-19T19:18

2022-11-19T19:18

происшествия

жилье

валерий лимаренко

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сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в поселке Тымовское на Сахалине локализован, угрозы соседним домам нет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее в ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское, площадь пожара составила 400 квадратных метров, идет эвакуация. Лимаренко сообщил, что все жильцы загоревшегося дома эвакуированы, причины возгорания уточняются."На возгорание жилого дома в Тымовском прибыло 10 единиц техники, работает 29 человек личного состава, пожар удалось локализовать. Угрозы соседним домам нет", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.Ранее в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832759306.html

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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)