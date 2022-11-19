https://ria.ru/20221119/pozhar-1832792622.html

На Сахалине эвакуировали всех жильцов загоревшегося дома

На Сахалине эвакуировали всех жильцов загоревшегося дома - РИА Новости, 19.11.2022

На Сахалине эвакуировали всех жильцов загоревшегося дома

Все жильцы загоревшегося в поселке Тымовское на Сахалине дома эвакуированы, причины возгорания уточняются, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T19:06

2022-11-19T19:06

2022-11-19T19:14

происшествия

жилье

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все жильцы загоревшегося в поселке Тымовское на Сахалине дома эвакуированы, причины возгорания уточняются, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее в ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское, площадь пожара составила 400 квадратных метров, идет эвакуация."Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Всем людям предложены места в пункте временного размещения. Погорельцам в кратчайшие сроки будет оказана необходимая помощь", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что причины возгорания устанавливаются, на месте работают спасатели и пожарные.Ранее в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/pozhar-1832761843.html

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сахалин

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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)