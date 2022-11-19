https://ria.ru/20221119/pozhar-1832782533.html

В поселке Тымовское на Сахалине загорелся многоквартирный дом

В поселке Тымовское на Сахалине загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 19.11.2022

В поселке Тымовское на Сахалине загорелся многоквартирный дом

Многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское на Сахалине, площадь пожара составила 400 квадратных метров, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T17:50

2022-11-19T17:50

2022-11-19T19:35

сахалин

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

валерий лимаренко

сахалинская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское на Сахалине, площадь пожара составила 400 квадратных метров, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области."В 0:29 (16:29 мск – ред.) поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по адресу: улица Торговая, 23а. Первый пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту прибытия огнеборцев наблюдается горение крыши на площади 400 квадратных метров. Проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении в Telagram-канале главка.Уточняется, что в тушении участвует 17 человек и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.Ранее в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них четверо детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сахалин, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, валерий лимаренко, сахалинская область