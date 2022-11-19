https://ria.ru/20221119/posolstvo-1832699454.html

Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов

Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов - РИА Новости, 19.11.2022

Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов

Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:14

2022-11-19T09:14

2022-11-19T09:14

в мире

россия

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москва

анатолий антонов

джо байден

линн трейси

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы посольства в Москве в полную силу, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России, и американское посольство будет работать в полную силу", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.

https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов, джо байден, линн трейси