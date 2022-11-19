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Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов - РИА Новости, 19.11.2022
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Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов - РИА Новости, 19.11.2022
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов
Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:14
2022-11-19T09:14
в мире
россия
сша
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анатолий антонов
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы посольства в Москве в полную силу, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России, и американское посольство будет работать в полную силу", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.
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в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов, джо байден, линн трейси
В мире, Россия, США, Москва, Анатолий Антонов, Джо Байден, Линн Трейси
09:14 19.11.2022
 
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов

Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США и работу посольства в полную силу

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы посольства в Москве в полную силу, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России, и американское посольство будет работать в полную силу", - сказал он.
Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.
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В миреРоссияСШАМоскваАнатолий АнтоновДжо БайденЛинн Трейси
 
 
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