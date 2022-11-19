https://ria.ru/20221119/posolstvo-1832699454.html
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов - РИА Новости, 19.11.2022
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов
Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:14
2022-11-19T09:14
2022-11-19T09:14
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Россия не усматривает со стороны США желания прерывать двусторонние отношения, надеется на скорое назначение нового американского посла и начало работы посольства в Москве в полную силу, сказал журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов."Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет. Мы надеемся, что в скором будущем будет утвержден посол американский в России, и американское посольство будет работать в полную силу", - сказал он.Президент США Джо Байден ранее предложил на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси. Россия уже одобрила кандидатуру, которую осталось утвердить в американском сенате. Сделать это будет тем проще, что контроль над верхней палатой конгресса по итогам промежуточных выборов сохранили демократы - однопартийцы Байдена.
https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов, джо байден, линн трейси
В мире, Россия, США, Москва, Анатолий Антонов, Джо Байден, Линн Трейси
Россия надеется на скорое назначение посла США, заявил Антонов
Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США и работу посольства в полную силу