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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 19.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 19.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:46
2022-11-19T09:46
москва
московская область (подмосковье)
общество
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать приближающийся с юго-запада Балканский циклон."Погода ожидается облачная, днем с неустойчивыми прояснениями. Пройдет небольшой снег, который в поздние вечерние часы будет постепенно усиливаться. В ночь на воскресенье снег местами будет умеренным. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 2 до минус 4 градусов, по Московской области от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, московская область (подмосковье), общество, михаил леус, центр "фобос", погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
09:46 19.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичей в субботу ожидают облачная погода, снег и до минус четырех градусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать приближающийся с юго-запада Балканский циклон.
"Погода ожидается облачная, днем с неустойчивыми прояснениями. Пройдет небольшой снег, который в поздние вечерние часы будет постепенно усиливаться. В ночь на воскресенье снег местами будет умеренным. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 2 до минус 4 градусов, по Московской области от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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