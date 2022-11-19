https://ria.ru/20221119/pogoda-1832704777.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 19.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:46

2022-11-19T09:46

2022-11-19T09:46

москва

московская область (подмосковье)

общество

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег и до минус 4 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать приближающийся с юго-запада Балканский циклон."Погода ожидается облачная, днем с неустойчивыми прояснениями. Пройдет небольшой снег, который в поздние вечерние часы будет постепенно усиливаться. В ночь на воскресенье снег местами будет умеренным. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 2 до минус 4 градусов, по Московской области от минус 1 до минус 6 градусов", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20221118/gololed-1832466474.html

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, михаил леус, центр "фобос", погода