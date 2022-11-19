https://ria.ru/20221119/podezd-1832718993.html

Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют

Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют - РИА Новости, 19.11.2022

Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют

Один подъезд дома на Сахалине, где был взрыв, будет демонтирован, остальные три - в нормальном состоянии, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:12

2022-11-19T11:12

2022-11-19T11:16

сахалин

сахалинская область

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

валерий лимаренко

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832718184_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_1ab924b6dc9f740b8584bedc4987c60d.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один подъезд дома на Сахалине, где был взрыв, будет демонтирован, остальные три - в нормальном состоянии, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что дом будет обследовать специальная комиссия."Из четырех подъездов три подъезда находятся в нормальном состоянии, и там люди сейчас проживают. Один подъезд - 15 квартир - будет демонтирован, людям будет предложено новое жилье", - сказал он.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832717066.html

сахалин

сахалинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сахалин, сахалинская область, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)