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Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют
Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют - РИА Новости, 19.11.2022
Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют
Один подъезд дома на Сахалине, где был взрыв, будет демонтирован, остальные три - в нормальном состоянии, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:12
2022-11-19T11:12
2022-11-19T11:16
сахалин
сахалинская область
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один подъезд дома на Сахалине, где был взрыв, будет демонтирован, остальные три - в нормальном состоянии, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что дом будет обследовать специальная комиссия."Из четырех подъездов три подъезда находятся в нормальном состоянии, и там люди сейчас проживают. Один подъезд - 15 квартир - будет демонтирован, людям будет предложено новое жилье", - сказал он.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832717066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, сахалинская область, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сахалин, Сахалинская область, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:12 19.11.2022 (обновлено: 11:16 19.11.2022)
Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют
Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, будет демонтирован