https://ria.ru/20221119/peregovory-1832768863.html
Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов
Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов - РИА Новости, 19.11.2022
Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен диалог с Москвой, так он угрожал бы ему лично. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:32
2022-11-19T16:32
2022-11-19T19:21
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украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен диалог с Москвой, так он угрожал бы ему лично."Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того – они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой", - написал Медведев в Telegram-канале.Таким образом, считает Медведев, украинский президент оказался в невыгодном положении. Он предположил, что Зеленский боится националистов "до обморока".При этом США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, подчеркнул Медведев, потому что это грозило бы мировой войной.
https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
16:32 19.11.2022 (обновлено: 19:21 19.11.2022)
Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов
Зампред Совбеза Медведев: Зеленский не идет на переговоры из-за боязни националистов