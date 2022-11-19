https://ria.ru/20221119/peregovory-1832768863.html

Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов

Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов - РИА Новости, 19.11.2022

Медведев: переговоры с Россией опасны для Зеленского из-за националистов

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен диалог с Москвой, так он угрожал бы ему лично. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:32

2022-11-19T16:32

2022-11-19T19:21

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украина

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен диалог с Москвой, так он угрожал бы ему лично."Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того – они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины – бессмысленно садиться за стол. А признаешь – укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой", - написал Медведев в Telegram-канале.Таким образом, считает Медведев, украинский президент оказался в невыгодном положении. Он предположил, что Зеленский боится националистов "до обморока".При этом США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, подчеркнул Медведев, потому что это грозило бы мировой войной.

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев