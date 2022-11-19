18:32 19.11.2022 (обновлено: 20:06 19.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представители ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse PlatzАмериканская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777
© Фото : 7 RAR Task Group / Capt. Jesse Platz
Американская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров M777. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелам подверглись Петровский и Кировский районы Донецка, украинские войска выпустили по городу в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.