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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 17.40 обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:32

2022-11-19T18:32

2022-11-19T20:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 обстреляли ряд районов Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам подверглись Петровский и Кировский районы Донецка, украинские войска выпустили по городу в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221119/pravozaschitniki-1832711477.html

https://ria.ru/20221119/minoborony-1832745466.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато