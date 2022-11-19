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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2022
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области
Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:11
2022-11-19T16:11
2022-11-19T16:11
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что повреждены линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы выехали на место.
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белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил об одной пострадавшей при обстреле Шебекино