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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2022
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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2022
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области
Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:11
2022-11-19T16:11
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что повреждены линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы выехали на место.
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
16:11 19.11.2022
 
Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об одной пострадавшей при обстреле Шебекино

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что повреждены линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы выехали на место.
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Белгородская областьШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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