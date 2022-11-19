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Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 19.11.2022

Женщина пострадала при обстреле Шебекино Белгородской области

Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:11

2022-11-19T16:11

2022-11-19T16:11

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Один человек, по предварительной информации, пострадал при обстреле приграничного города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что повреждены линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы выехали на место.

https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html

белгородская область

шебекино

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Екатерина Зайцева

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия