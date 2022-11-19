https://ria.ru/20221119/obrushenie-1832690635.html
Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине
Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине
Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:10
2022-11-19T08:10
2022-11-19T09:42
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Сахалинской области."Следователи устанавливают обстоятельства обрушения жилого дома в Тымовском. На место происшествия незамедлительно вылетели руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области Бэликто Базаров, для координации работы сотрудников ведомства, а также следователи-криминалисты областного следственного управления и следователь второго отдела по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T08:10
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:10 19.11.2022 (обновлено: 09:42 19.11.2022)
Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине
СК выясняет обстоятельства обрушения пятиэтажного дома на Сахалине, где взорвался газ