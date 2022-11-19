https://ria.ru/20221119/obrushenie-1832690635.html

Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине

Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома на Сахалине

Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:10

2022-11-19T08:10

2022-11-19T09:42

происшествия

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832698714_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_6dc96da60be791413f248297592ca0fa.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обрушения жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Сахалинской области."Следователи устанавливают обстоятельства обрушения жилого дома в Тымовском. На место происшествия незамедлительно вылетели руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области Бэликто Базаров, для координации работы сотрудников ведомства, а также следователи-криминалисты областного следственного управления и следователь второго отдела по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.Согласно последним данным губернатора, из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей, в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о девяти пострадавших. Лимаренко добавил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T08:10 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)