https://ria.ru/20221119/napadenie-1832807854.html

Враги "получат по зубам", если нападут на Белоруссию, пообещал замглавы МВД

Враги "получат по зубам", если нападут на Белоруссию, пообещал замглавы МВД - РИА Новости, 19.11.2022

Враги "получат по зубам", если нападут на Белоруссию, пообещал замглавы МВД

Замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что внутренние войска готовы дать отпор в случае нападения на РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:41

2022-11-19T21:41

2022-11-19T21:41

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что внутренние войска готовы дать отпор в случае нападения на страну, причем в качестве добровольцев подключатся к защите республики уволенные в запас бойцы и ветераны спецподразделений.В то же время Карпенков считает, что белорусским вооруженным силам и внутренним войскам не нужно тратить время, думая об оппозиционно настроенных формированиях белорусов, принимающих участие в боевых действиях на Украине, как об угрозе. "Много слов. Где-то там они находятся. Мы, регулярные части, даже не должны на это обращать внимание", - сказал он.Замглавы МВД заявил, что уволившиеся в запас военнослужащие внутренних войск заявили о готовности стать добровольцами в случае необходимости. "Даже без объявления мобилизации они сами придут в часть, возьмут в руки оружие и будут сражаться с тем врагом, который сюда попытается сунуться. Все бойцы внутренних войск, которые увольнялись в 2020-2022 годах, записались добровольцами и приписались к своим частям. Мы на них оставили оружие, боеприпасы, форменное обмундирование и средства защиты. Нам не понадобится призывов: все прибудут и будут в составе батальонов спецназначения, которые мы создаем, выполнять боевые задачи", - сообщил Карпенков.Он добавил, что аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций. "Те офицеры, прапорщики, которые отслужили более 25 лет, но еще являются призывного возраста… если понадобится, прибудут в части", - сказал Карпенков. Он подчеркнул, что эти люди готовы без оплаты сражаться при необходимости – только исходя из внутренних устремлений.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская сторона фиксирует нарастание угрозы с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины. Он пояснял, что представители выехавшей за пределы страны оппозиции "уже не видят возможности мирных перемен и активно разрабатывают силовой сценарий изменения конституционного строя". Глава КГБ отмечал, что иностранными спецслужбами и выехавшей из страны белорусской оппозицией на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков для вооруженного захвата райцентра на территории Белоруссии как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции на Минск. По его словам, группа, как планируется, вооруженная украинской стороной, должна зайти в Белоруссию со стороны Украины. Однако глава КГБ не исключал, что будут попытки отвлечь внимание "с других сторон". По его словам, профессиональной подготовкой боевиков занимаются иностранные инструкторы не только на территории Украины, но также в Польше и Литве.

https://ria.ru/20221119/spetsnaz-1832801283.html

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в мире, украина, белоруссия, литва