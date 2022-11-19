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Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже - РИА Новости, 19.11.2022

Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты напали на двух французских блогеров, снимавших на видео акцию в поддержку Донбасса в Париже, сообщила РИА Новости организатор мероприятия,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:57

2022-11-19T20:57

2022-11-19T22:06

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ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Украинские активисты напали на двух французских блогеров, снимавших на видео акцию в поддержку Донбасса в Париже, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.В субботу более сотни человек собрались на Марсовом поле для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и против поставок вооружений Украине. В это время на площади появились украинские активисты, которые начали выкрикивать антироссийские лозунги."Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — рассказала она.Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью в кафе неподалеку.Всего на демонстрацию собралось около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("Прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представителей африканской диаспоры.Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass, в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.Ранее эти организации направили в Национальное собрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия ВСУ.

https://ria.ru/20221027/proisshestviya-1827076458.html

https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

https://ria.ru/20221023/krizis-1826055293.html

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в мире, донбасс, париж, украина