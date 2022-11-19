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Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/napadenie-1832803079.html
Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже - РИА Новости, 19.11.2022
Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже
Украинские активисты напали на двух французских блогеров, снимавших на видео акцию в поддержку Донбасса в Париже, сообщила РИА Новости организатор мероприятия,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:57
2022-11-19T22:06
в мире
донбасс
париж
украина
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Украинские активисты напали на двух французских блогеров, снимавших на видео акцию в поддержку Донбасса в Париже, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.В субботу более сотни человек собрались на Марсовом поле для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и против поставок вооружений Украине. В это время на площади появились украинские активисты, которые начали выкрикивать антироссийские лозунги."Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — рассказала она.Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью в кафе неподалеку.Всего на демонстрацию собралось около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("Прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представителей африканской диаспоры.Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass, в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.Ранее эти организации направили в Национальное собрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия ВСУ.
https://ria.ru/20221027/proisshestviya-1827076458.html
https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html
https://ria.ru/20221023/krizis-1826055293.html
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в мире, донбасс, париж, украина
В мире, Донбасс, Париж, Украина, Специальная военная операция на Украине
20:57 19.11.2022 (обновлено: 22:06 19.11.2022)
 
Украинцы устроили потасовку на акции в поддержку Донбасса в Париже

Украинские активисты напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкПолиция, Франция
Полиция, Франция - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Полиция, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Украинские активисты напали на двух французских блогеров, снимавших на видео акцию в поддержку Донбасса в Париже, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
В субботу более сотни человек собрались на Марсовом поле для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и против поставок вооружений Украине. В это время на площади появились украинские активисты, которые начали выкрикивать антироссийские лозунги.
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"Две девушки, французские блогерши, которые пришли снимать митинг, были атакованы украинцами, которые стали с ними драться. Их всех забрали в полицию", — рассказала она.
Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью в кафе неподалеку.
Всего на демонстрацию собралось около сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами "Stop killing Donbass" ("Прекратите убивать жителей Донбасса"). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представителей африканской диаспоры.
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Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass, в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.
Ранее эти организации направили в Национальное собрание Франции петицию с требованием прекратить поставки оружия ВСУ.
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