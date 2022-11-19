https://ria.ru/20221119/minoborony-1832745466.html

В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ

В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022

В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ

Российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:13

2022-11-19T14:13

2022-11-19T14:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832744272.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность