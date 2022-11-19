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В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/minoborony-1832745466.html
В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ
В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ - РИА Новости, 19.11.2022
В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ
Российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:13
2022-11-19T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России."В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221119/spetsoperatsiya-1832744272.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:13 19.11.2022
 
В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ

Минобороны: В ДНР в ходе наступления ВС России уничтожили 120 военных ВСУ и два танка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военные в ходе наступательных действий в ДНР уничтожили более 120 украинских военных, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские ударные вертолеты Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
Российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на Купянском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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