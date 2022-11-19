https://ria.ru/20221119/migranty-1832801437.html

Более двух тысяч латиноамериканцев скопились на границе с США

Более двух тысяч латиноамериканцев скопились на границе с США - РИА Новости, 19.11.2022

Более двух тысяч латиноамериканцев скопились на границе с США

Больше 2 тысяч потенциальных мигрантов, в основном из Венесуэлы, скопились в палаточном лагере на границе Мексики с США в надежде, что американские власти... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:37

2022-11-19T20:37

2022-11-19T20:58

в мире

джо байден

дональд трамп

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СЬЮДАД-ХУАРЕС (Мексика), 19 ноя - РИА Новости. Больше 2 тысяч потенциальных мигрантов, в основном из Венесуэлы, скопились в палаточном лагере на границе Мексики с США в надежде, что американские власти наконец откажутся от немедленной депортации нелегалов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.На этой неделе суд в США постановил положить конец такой практике и дал на это администрации Джо Байдена пять недель."Мы рассчитываем, что Байден позволит людям въезжать (в США). Мы ждем, когда это случится, но многие уже переходят границу", - говорит РИА Новости 16-летний венесуэлец Эммануэль Феррер.Он жарит на печке-буржуйке яичницу для себя, младшего брата и двух сестер, пока их мать ушла на заработки в близлежащий мексиканский город Сьюдад-Хуарес."Каждый день границу пересекают по 500 человек. Тут даже очередь выстраивается", - рассказывает Феррер.Он предполагает, что многие из тех, кто решается на переход, просто не в курсе, что политика немедленной депортации пока остается в силе, несмотря на громкие новости о ее отмене. "Как только стало известно об отмене, люди ломанулись, и, видимо, сейчас их высылают в Мехико, Тихуану, другие места", - говорит подросток.С мексиканской стороны видны десятки мигрантов, которых проверяют американские пограничники, прежде чем увезти на белых автобусах без опознавательных знаков.Приграничный лагерь, раскинувшийся по берегу реки, утопает в мусоре, в воздухе стоит стойкий запах бытовых отходов. В каждой палатке видны кипы одеял, под которыми мерзнут искатели лучшей жизни. "Многие идут через границу просто потому, что не хотят здесь больше оставаться. Не хотят здесь зимовать. Ночи уже холодные. Мы укрываем друг друга пятью одеялами", - сказал Феррер.Большинство мигрантов из Венесуэлы, но люди, по его словам, приезжают также из Гаити, Гондураса, Гватемалы, Колумбии.Мария-Анджела, 42-летняя гражданка Венесуэлы, уже сходила в Америку, была отправлена назад и намерена вновь попытать счастье."Я только что приехала сегодня. В субботу я сдалась пограничникам, и в субботу же они меня депортировали. Посадили нас в самолет до Сан-Диего (американский город в штате Калифорния), а оттуда отправили в Тихуану. Я дождалась денег от своей семьи и вернулась сюда", - рассказывает она.Мария-Анджела объясняет, от чего бегут мигранты. "Большинство здесь из Венесуэлы. А там нет работы, не на что жить, никто ничего не может себе позволить. Мы зарабатываем по 30 долларов в месяц - ни на что не хватает", - говорит она.Нелегальная миграция в США бьет рекорды все два года президентства Байдена, который обещал смягчить въездную политику в сравнении с предшественником Дональдом Трампом. За один только 2022 финансовый год, который закончился 1 октября, американские власти насчитали больше 2 миллионов случаев пересечений границы людьми без документов.

https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

https://ria.ru/20221026/migratsiya-1826863988.html

https://ria.ru/20221019/putin-1825117032.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, венесуэла, сша