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Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 19.11.2022
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:31
2022-11-19T10:31
2022-11-19T11:18
общество
образование - общество
образование
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михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год... За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" – 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%", - говорится в сообщении на сайте.Также отмечается, что большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог - от 60 до 70% целевых бюджетных мест."По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", - говорится на сайте правительства.
https://ria.ru/20221018/obuchenie-1824902384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, образование, россия, михаил мишустин, правительство рф, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Образование, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Навигатор абитуриента
10:31 19.11.2022 (обновлено: 11:18 19.11.2022)
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в российских вузах в 2023 году