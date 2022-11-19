https://ria.ru/20221119/kvoty-1832711843.html

Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах

Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 19.11.2022

Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах

Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:31

2022-11-19T10:31

2022-11-19T11:18

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год... За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" – 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%", - говорится в сообщении на сайте.Также отмечается, что большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог - от 60 до 70% целевых бюджетных мест."По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", - говорится на сайте правительства.

https://ria.ru/20221018/obuchenie-1824902384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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