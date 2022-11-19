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Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 19.11.2022
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Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах - РИА Новости, 19.11.2022
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах
Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:31
2022-11-19T11:18
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства."Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год... За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" – 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%", - говорится в сообщении на сайте.Также отмечается, что большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог - от 60 до 70% целевых бюджетных мест."По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", - говорится на сайте правительства.
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10:31 19.11.2022 (обновлено: 11:18 19.11.2022)
 
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузах

Правительство установило квоты приема на целевое обучение в российских вузах в 2023 году

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты медицинского университета
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты медицинского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ установил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год... За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" – 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%", - говорится в сообщении на сайте.
Также отмечается, что большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог - от 60 до 70% целевых бюджетных мест.
"По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", - говорится на сайте правительства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:05
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ОбществоОбразование - ОбществоОбразованиеРоссияМихаил МишустинПравительство РФНавигатор абитуриента
 
 
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