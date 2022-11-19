Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов
Варшава увеличила кредит Киеву до 160 миллионов евро для обустройства и охраны госграницы
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
"Польша увеличила сумму льготного кредита Украине до 160 миллионов евро. Помимо этого, заключать контракты на работы в рамках этого кредита можно будет не до 31 декабря 2022 года, а до 31 декабря 2024 года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, средства польского кредита будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской госгранице (94,1 миллиона евро), обустройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" (58,9 миллиона евро), закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы (7 миллионов евро).
Гетманцев отметил, что Украине важно иметь дополнительные возможности на сухопутной границе с ЕС, Польша помогает в решении этого вопроса.