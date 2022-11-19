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Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/kredit-1832805625.html
Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов
Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов - РИА Новости, 19.11.2022
Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов
Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T21:14
2022-11-19T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
даниил гетманцев
польша
украина
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.По его словам, средства польского кредита будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской госгранице (94,1 миллиона евро), обустройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" (58,9 миллиона евро), закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы (7 миллионов евро).Гетманцев отметил, что Украине важно иметь дополнительные возможности на сухопутной границе с ЕС, Польша помогает в решении этого вопроса.
https://ria.ru/20221119/estoniya-1832802838.html
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в мире, даниил гетманцев, польша, украина, верховная рада украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Даниил Гетманцев, Польша, Украина, Верховная Рада Украины, Евросоюз
21:14 19.11.2022
 
Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов

Варшава увеличила кредит Киеву до 160 миллионов евро для обустройства и охраны госграницы

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Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
"Польша увеличила сумму льготного кредита Украине до 160 миллионов евро. Помимо этого, заключать контракты на работы в рамках этого кредита можно будет не до 31 декабря 2022 года, а до 31 декабря 2024 года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, средства польского кредита будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской госгранице (94,1 миллиона евро), обустройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" (58,9 миллиона евро), закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы (7 миллионов евро).
Гетманцев отметил, что Украине важно иметь дополнительные возможности на сухопутной границе с ЕС, Польша помогает в решении этого вопроса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДаниил ГетманцевПольшаУкраинаВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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