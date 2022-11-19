https://ria.ru/20221119/kredit-1832805625.html

Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов

Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов - РИА Новости, 19.11.2022

Польша увеличила кредит Украине для обустройства погранпереходов

Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T21:14

2022-11-19T21:14

2022-11-19T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

даниил гетманцев

польша

украина

верховная рада украины

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Польша увеличила кредит Украине до 160 миллионов евро для обустройства и охраны пунктов пропуска на украинско-польской государственной границе, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.По его словам, средства польского кредита будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской госгранице (94,1 миллиона евро), обустройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин" (58,9 миллиона евро), закупка беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы (7 миллионов евро).Гетманцев отметил, что Украине важно иметь дополнительные возможности на сухопутной границе с ЕС, Польша помогает в решении этого вопроса.

https://ria.ru/20221119/estoniya-1832802838.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, даниил гетманцев, польша, украина, верховная рада украины, евросоюз