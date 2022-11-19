https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832720676.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:31

2022-11-19T11:31

2022-11-19T11:31

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 196, госпитализировано 25 человек, выздоровело 274 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 186 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html

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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19