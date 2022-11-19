https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832720676.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:31
2022-11-19T11:31
2022-11-19T11:31
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
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общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 196 случаев COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 196, госпитализировано 25 человек, выздоровело 274 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 186 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 196 случаев COVID-19