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В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 727 случаев COVID-19, десять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:15
2022-11-19T11:15
2022-11-19T11:15
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 727 случаев COVID-19, десять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 727, госпитализированы 177 человек, выздоровели 865 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 823 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 245 827 случаев коронавируса, выздоровели 3 054 788 человек, умерли 46 843 человека.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 727 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек