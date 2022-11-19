https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832719183.html

В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 177 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 727 случаев COVID-19, десять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:15

2022-11-19T11:15

2022-11-19T11:15

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здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 727 случаев COVID-19, десять человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 727, госпитализированы 177 человек, выздоровели 865 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 823 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 245 827 случаев коронавируса, выздоровели 3 054 788 человек, умерли 46 843 человека.

https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html

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