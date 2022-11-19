https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832718228.html

В России за сутки госпитализировали 1063 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1063 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1063 пациента с COVID-19

В России за сутки выявлено 5445 новых случаев COVID-19, скончалось 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:09

2022-11-19T11:09

2022-11-19T11:09

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России за сутки выявлено 5445 новых случаев COVID-19, скончалось 62 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 5445 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 62 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализированы 1063 пациента с COVID-19, выздоровели 6621 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 19 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 063 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%... Выздоровело за сутки 6 621человек, или на 5,3% меньше в сравнении с 3 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах, снижение - в 40, в 13 регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221107/kitay-1829604351.html

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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19