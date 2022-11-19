https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html

Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса

Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.11.2022

Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса

Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T08:38

2022-11-19T08:38

2022-11-19T08:38

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно."Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", - отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.

https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)