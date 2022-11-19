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Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html
Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса
Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса - РИА Новости, 19.11.2022
Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса
Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:38
2022-11-19T08:38
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад", - сказал Гинцбург.Он уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно."Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", - отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.
https://ria.ru/20220929/tmu-1820099450.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
08:38 19.11.2022
 
Гинцбург ответил на вопрос о завершении пандемии коронавируса

Гинцбург: число смертей из-за тромбоза после COVID-19 не снижается, пандемия продолжается

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом "на ногах" повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад", - сказал Гинцбург.
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Он уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно.
"Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна", - отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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