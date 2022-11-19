https://ria.ru/20221119/konflikt-1832802077.html

Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты"

Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты" - РИА Новости, 19.11.2022

Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у республики нет планов "ввязываться в какие-то конфликты". РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:45

2022-11-19T20:45

2022-11-19T22:43

специальная военная операция на украине

россия

виктор хренин

белоруссия

минская область

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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у республики нет планов "ввязываться в какие-то конфликты"."В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил министр обороны после церемонии принятия присяги новобранцами в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.При этом министр отметил, что учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом анализа современных вооруженных конфликтов. "Мы учим тому, что необходимо", - подчеркнул Хренин.В субботу по всей Белоруссии в соединениях и воинских частях армии республики проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Клятву на верность Родине произнесут более 6 тысяч парней, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2 тысячи человек – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Минской области.

https://ria.ru/20221119/napadenie-1832807854.html

россия

белоруссия

минская область

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россия, виктор хренин, белоруссия, минская область