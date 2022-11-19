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Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты" - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/konflikt-1832802077.html
Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты"
Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты" - РИА Новости, 19.11.2022
Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты"
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у республики нет планов "ввязываться в какие-то конфликты". РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:45
2022-11-19T22:43
специальная военная операция на украине
россия
виктор хренин
белоруссия
минская область
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у республики нет планов "ввязываться в какие-то конфликты"."В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил министр обороны после церемонии принятия присяги новобранцами в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.При этом министр отметил, что учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом анализа современных вооруженных конфликтов. "Мы учим тому, что необходимо", - подчеркнул Хренин.В субботу по всей Белоруссии в соединениях и воинских частях армии республики проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Клятву на верность Родине произнесут более 6 тысяч парней, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2 тысячи человек – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Минской области.
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россия
белоруссия
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россия, виктор хренин, белоруссия, минская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Хренин, Белоруссия, Минская область
20:45 19.11.2022 (обновлено: 22:43 19.11.2022)
 
Глава МО Белоруссии заявил об отсутствии планов "ввязываться в конфликты"

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: у страны нет планов "ввязываться в какие-то конфликты"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ на аэродроме перед началом патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Кадр видео
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МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что у республики нет планов "ввязываться в какие-то конфликты".
"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил министр обороны после церемонии принятия присяги новобранцами в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
При этом министр отметил, что учебная подготовка в белорусских войсках ведется с учетом анализа современных вооруженных конфликтов. "Мы учим тому, что необходимо", - подчеркнул Хренин.
В субботу по всей Белоруссии в соединениях и воинских частях армии республики проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Клятву на верность Родине произнесут более 6 тысяч парней, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2 тысячи человек – в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Минской области.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ХренинБелоруссияМинская область
 
 
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