https://ria.ru/20221119/konflikt-1832678860.html

Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО

Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО - РИА Новости, 19.11.2022

Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО

Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek обвинил Украину в стремлении спровоцировать прямое военное столкновение между Россией... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:24

2022-11-19T02:24

2022-11-19T02:24

в мире

анатолий антонов

россия

сша

украина

нато

инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek обвинил Украину в стремлении спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО.Украинские власти до сих пор не признают своими зенитные ракеты, которые на этой неделе упали в соседней Польше и унесли жизни двух человек. В США, Польше и НАТО, хотя и оперативно определили причины инцидента, говорят об ответственности России.Антонов, согласно публикации, предупредил, что такой подход "может только спровоцировать Киевский режим, который уже ощущает вседозволенность". "Американские чиновники, СМИ и неправительственные организации продолжают озвучивать мантру "Россия виновата во всем". Американская сторона прибегают к такому методу в любой сложной ситуации. Даже когда США публично признали тот факт, что Киев ответственен за гибель польских граждан".

https://ria.ru/20221119/shulgin-1832673932.html

россия

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украина

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в мире, анатолий антонов, россия, сша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше