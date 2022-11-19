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Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО
Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО - РИА Новости, 19.11.2022
Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО
Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek обвинил Украину в стремлении спровоцировать прямое военное столкновение между Россией... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:24
2022-11-19T02:24
2022-11-19T02:24
в мире
анатолий антонов
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сша
украина
нато
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek обвинил Украину в стремлении спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО.Украинские власти до сих пор не признают своими зенитные ракеты, которые на этой неделе упали в соседней Польше и унесли жизни двух человек. В США, Польше и НАТО, хотя и оперативно определили причины инцидента, говорят об ответственности России.Антонов, согласно публикации, предупредил, что такой подход "может только спровоцировать Киевский режим, который уже ощущает вседозволенность". "Американские чиновники, СМИ и неправительственные организации продолжают озвучивать мантру "Россия виновата во всем". Американская сторона прибегают к такому методу в любой сложной ситуации. Даже когда США публично признали тот факт, что Киев ответственен за гибель польских граждан".
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в мире, анатолий антонов, россия, сша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анатолий Антонов, Россия, США, Украина, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО
Newsweek: посол Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО